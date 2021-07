Menekültválság Temesváron: öt nap alatt 139 menedékkérőt tartóztatott fel a rendőrség

A Temes megyei határrendészet és a megyei rendőrség menekültügyi osztálya közös ellenőrzést tartott a bánság fővárosában július 26. és 30. között. A razziát Temesvár azon területein rendelték el, ahol információik szerint több tíz menekült tartózkodott. Az RFI beszámolója szerint az öt napos ellenőrzés során 139 külföldi állampolgárt azonosítottak Afganisztánból, Irakból, Bangladesből, Kamerunból, Szíriából és Eritreából.



„18 és 50 év közötti személyekről van szó, többségük a menedékkérők számára kiállított ideiglenes személyi igazolvánnyal rendelkezik, viszont ez nem jogosítja fel őket a temesvári tartózkodásra. Az ellenőrzés befejezése után a menedékkérőket a számukra létrehozott regionális központokba szállítjuk, ahol regisztrálták magukat” - közölte a temesvári határrendészet pénteken.A Belügyminisztérium struktúrái közösen ellenőrzik a közúti forgalmat is, annak megállapítása érdekében, hogy a külföldiek rendelkeznek-e legális tartózkodási okmányokkal. A múlt hét végén további 36 afro-ázsiai állampolgárt azonosítottak Temesvár utcáin.A menedékkérők problémája már krónikussá vált Temesváron. Az év eleje óta több száz személy távolított el a rendőrség a város utcáiról. „A helyi és országos hatóságoknak, az állami intézményeknek együtt kell működniük, mert csak akkor tudjuk hatékonyan kezelni a migráció kérdését, ha mindenki felelősségteljesen végzi a munkáját.(…) Úgy gondolom, hogy emberségre, határozottságra és törvényességre egyaránt szükség van ilyen helyzetek megoldásakor"- jelentette ki még februárbanpolgármester, amikor a kormány hatékonyabb együttműködését kérte a temesvári helyzet megoldására.A rendőri razzia híre indíthatta útnak azt a hét menekültet is, akiket a határrendőrök a nagylaki átkelőnél tartóztattak fel. Az Agerpres beszámolója szerint hét afganisztáni és pakisztáni menekült egy nyerges vontató rakterében elrejtőzve próbáltak átjutni Magyarországra. A 13 és 18 év közötti fiatalok korábban menedékkérelmet nyújtottak be Romániában. A menekülteket a határrendészet székhelyére kísérték további kivizsgálásra.