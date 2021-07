Csak a szokásos: hőség és vihar várható a hétvégén

Kánikulára és légköri instabilitásra figyelmeztet szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).



A szombati nap folyamán Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov megyében, Krassó-Szörény megye déli részén és Bukarestben lesz a legnagyobb a hőség, itt narancssárga kódú figyelmeztetés van érvényben, a

nappali hőmérséklet elérheti a 37-40 Celsius-fokot

Az ország többi részében is nagy lesz a meleg, 34-38 fokot mutathatnak a hőmérők, és a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80-as értéket.A légköri instabilitás is fokozódik. Az ANM narancssárga viharjelzést adott ki a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar térségére, Munténiára és Olténiára, sárga viharjelzést pedig A Körösök vidékére, Máramarosra, Erdélyre, Olténia és Munténia bizonyos részeire, valamint Moldva déli régióira.A narancssárga jelzés alatt álló területeken 70-80 kilométeres óránkénti sebességgel fújhat a szél, és 30-50 liter eső is eshet négyzetméterenként. A sárga jelzés alatt álló térségekben szintén heves viharokra kell számítani, a lehulló csapadékmennyiség elérheti a 25-40 litert négyzetméterenként.Vasárnap, augusztus elsején a hőség még nagyobb területekre kiterjed. Narancssárga kánikulariadó lép érvénybe Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Vrancea, Galac, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Prahova, Giurgiu, Dâmboviţa, Teleorman, Argeş, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi megyében és Bukarestben. A maximum hőmérséklet eléri a 37-40 fokot, a Duna árterületén akár a 41 fokot is. Délen és délkeleten a hőség jövő hét elején is kitart.Vasárnap sárga kánikulariadó lesz érvényben az ország többi részében is, főleg nyugaton és délen kell kellemetlen hőérzetre számítanunk.