Fa dőlt egy sátorozó családra az Ilva völgyében, egy gyermek meghalt

Szombatra több megyében narancssárga viharriasztás volt érvényben, és Erdély több pontján valóban ítéletidő tombolt, Maros megyében figyelmeztető Ro-Alert üzenetet is kapott a lakosság. A helyi sajtó számolt be arról, hogy Palotailván emberáldozatot is követelt a kitörő vihar. Több fát ki is csavart vagy ledöntött az erős szél, ezek közül az egyik egy ott táborozó család sátrára esett.



A dédai munkapont hivatásos tűzoltói, a marosvásárhelyi hegyimentők, a dédai rohammentő-szolgálat és két mentőautó sietett a helyszínre szombat este, hogy egy 34 éves nőnek, egy öt-, illetve egy hatéves gyereknek nyújtsanak elsősegélyt. A nőt válltöréssel, a hatéves kislányt fejsérüléssel szállítottak kórházba, egyik sem vesztette el eszméletét. Az ötéves lány azonban a fa alá szorult, és olyan súlyos nyílt fejsérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya. A Maros megyei rendőrfőkapitányság kivizsgálást indított az ügyben.