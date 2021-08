Városnapok helyett VÁSÁRNAPOKKAL ünnepel Csíkszereda

Tematikus vásárok láncolataként jelentkezik idén Csíkszereda város ünnepe, mely rendhagyó módon a nevében sem követi az eddigi évek hagyományát. Az augusztus 5–8. közötti időszakban zajló rendezvénysorozat részleteiről a Vár téren tartott sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők.



A város ünnepének eddigi, tömegrendezvényes hangulatát a járványügyi szabályozások miatt nem lehet idén megteremteni, de megtaláltuk a módját annak, hogy a csíkszeredai közösséget bekapcsoló, megmozgató, kellemes hangulatú zenés, sport és kulturális elemekkel megerősített programot kínáljunk augusztus első hétvégéjén – fogalmazott Korodi Attila polgármester mintegy keretbe helyezve a Csíkszeredai Vásárnapokat. Mivel utolsó percig kérdéses volt, mire van lehetőség a járvány miatt, ezért bensőségesebb, kisebb léptékű, több színtért bekapcsoló rendezvényben gondolkodtunk – tette hozzá Sógor Enikő alpolgármester.



A város különböző pontjain megvalósuló tematikus vásárokról és az ezek köré felfűzött programelemekről Prigye Kinga, a Kulturális, sport, ifjúsági és tanügyi osztály vezetője számolt be.



Kézművesvásár, koncertek, közös főzés



A Vár téren, akárcsak a promenádon péntektől vasárnapig a helyi és környékbeli kézművesek kínálják szívvel-lélekkel készített termékeiket, a Mikó-vár parkolójában pedig veterán járműveket csodálhatunk meg. A vásári forgatagból a Mikó-vár színpadán fellépő zenekarok koncertjei ragadnak ki.



Pénteken Kolozsvár ikonikus ethno-blues zenekara, a Nightlosers lép színpadra, amely az amerikai bluest színesíti az erdélyi román, magyar és roma népzenével.



Szombaton egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar, a Swing à la Django szórakoztatja a közönséget. Különleges stílusötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklór zene, a francia manouche swing és a sanzonok világa, a tangó, a jazz és a bossa nova, ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swing-nek nevezett egyedi stílus.



Vasárnap a múlt század közepének zenei világát idézi a Vintage Dolls énekes trió, a korra jellemző megjelenésbeli elemekkel ötvözve. Zárásként pedig Magyarország legszínesebb könnyűzenei közössége, a Random Trip előadói vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba a műfaji határokon (pop, rock, jazz, hiphop, blues, elektro stb.) átívelő improvizációs koncertsorozatuk részeként.



Mindazok, akik a létszámkorlátozás miatt nem jutnak be a várudvarra, a Vár téren kihelyezett ledfalon követhetik a koncerteket.



A központi park elsősorban a hagyományos és pityókás ételek vásárának ad helyet. „Nagy szívfájdalmunk, hogy a kiemelt népszerűségnek örvendő Pityókafesztivált kényszerszünetre parancsolta a járványhelyzet, és a közös főzés lehetőségét nem tudjuk biztosítani” – mondta a polgármester, de a pityókás ételek nem fognak hiányozni majd a kínálatból. Ezen a helyszínen a vásárbeli jó hangulatot a park színpadán fellépő táncegyüttesek, zenekarok biztosítják.



Ugyancsak a központi park biztosítja az ifjúsági és a gyermekprogramok színterét. A fiataloknak egy igazi „chill zone”-t alakítunk ki babzsákokkal, nyugágyakkal, melyet esténként a jobbnál jobb Dj-k zenéi pörgetnek fel.



Szombaton és vasárnap a kisebbeknek a Bugri népi fajátékok biztosítják a kalandot, vasárnap pedig Cseperke és Zengő történetével is megismerkedhetnek egy interaktív mese keretében. Emellett kézműves foglalkozások, koncertek, ugrálóvárak is várják őket a parkban.



A park melletti Mihail Sadoveanu utcában helyi és környékbeli szabadtéri vendéglátók várják a megéhezett, megszomjazott vásárnapozókat, itt zajlik ugyanis a Vásárnapi street food vásár.



A kulturális rendezvények közül kiemelhető a csütörtökön nyíló Barabás Miklós Céh kiállítása, illetve a Csíki Kamarazenekar nyitóhangversenye. Ugyanakkor a Vásárnapok része lesz a Moving Camp – workshopokkal, zenés-táncos utcai performanszokkal, vetítésekkel, jam session-ökkel, flashmobokkal tűzdelt – fesztivál is, melyben neves koreográfusok, zenei előadók, formációk működnek közre.



A Vásárnapi rendezvénysorozat szerves részét képezik a sportprogramok is.



Amint Miklós Edit, a városháza munkatársa elmondta, az előzetesen közzétett felhívásra több sportegyesület is jelentkezett, melyek különböző sportágakban szerveznek versenyeket, bajnokságokat, bemutatókat. Mozgásban lesz tehát a város a tenisz és squash-torna, a streetball-bajnokság, az amatőr biatolon, a funkcionális fitness verseny által, de körvonalazódik még más sportágak bajnoksága is. Érdekes színfoltja lesz a rendezvénysorozatnak a gombfoci bemutató is, és a környékbeli önkormányzatok csapatai is megmérkőznek a vándorkupáért.



Kiemelkedő eredményt elért csapatainknak olyan együttlétet kívánunk teremteni, ahol értékelni tudjuk az elért eredményeiket, munkájukat – egészítette ki a sporthoz kapcsolódó programok sorát Korodi Attila, hozzátéve, hogy az eseményre szívesen várják a labdarúgó, teremlabdarúgó és jégkorong kedvelőit is.



A Székelyföldi Körverseny is beágyazódik a Vásárnapokba. Bár nem csíkszeredai központtal zajlik a nemzetközi megmérettetés, lesz lehetőségünk bíztatni a kerekeseket: csütörtökön városunkban lesz a második szakasz befutója, szombaton pedig Csíkszereda utcáin zajlik az utolsó szakasz.



A Vásárnapok részletes programja hamarosan követhető lesz a városháza Facebook oldalán és honlapján.



A Vásárnapok és Székelyföldi Körverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a városban az alábbiak szerint:

A Székelyföldi Körverseny idején:

- Augusztus 5-én, csütörtökön: a versenyszakasz érkezésekor, kb. 16.00 óra

- Augusztus 7-én, szombaton: Csíkszeredai szakaszok idején: részleges 14.00–15.00 óra környékén, teljes 16–18.00 óra között (a főbb útvonalak, központ).





A Csíkszeredai Vásárnapok idején:

Augusztus 6., péntek reggeltől kezdődően augusztus 8., vasárnap éjfélig a városközpontban az alábbi utcákban lesz forgalomkorlátozás: M. Sadoveanu, Szabadság tér 2–8., Temesvári sgt: a Szabadság tér és a Kőrösi Cs. Sándor közötti szakasz, illetve a Szabadság tér: a Sapientia egyetemtől a M. Eminescu útkereszteződésig. (közlemény)



