Fekete füstfelhő borítja az eget Arad fölött: a kigyulladt hulladéktároló lángjaival harcolnak a tűzoltók

Kigyulladt az Arad külterületén elhelyezkedő hulladéklerakó telep. A lángok eloltására kirendelt tűzoltó alakulatok számát vasárnap reggel kiegészítették, tekintettel az erős szélre és a lángok újbóli terjedésének lehetőségére - tájékoztat az Agerpres az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye nyomán.



Egy 9 ezer literes tartálykocsit is a helyszínre irányítottak a borosjenői különítménytől, Sofronyáról és Zádorlakról egy-egy 3 ezer literes tűzoltó tartálykocsi érkezett, illetve egy 5 ezer literes Kürtösről. Jelenleg hat fecskendőautó dolgozik 15 tűzoltóval és 20 önkéntessel - közölte az Arad megyei katasztrófavédelem.Az aradi tűzoltók egész éjszaka dolgoztak, a hulladéklerakó dolgozói is segítették munkájukat: földet hordtak, hogy megakadályozzák a túzfészkekből felcsapó lángok terjedését. A tűzoltók beavatkozását azonban megnehezítette az erős szél, a tűz több ezer négyzetméteres területen terjedt el.A katasztrófavédelem munkatársai arról is tájékoztatták a hírügynökséget, hogy a RO-ALERT-en keresztül figyelmeztető üzenetet küldtek azon települések lakói számára, amelyek a füst terjedésének az irányában találhatók.