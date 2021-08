Oltáskampányt szerveznek a Kolozsvári Magyar Napokat megelőzően, hogy biztonságosabb és zökkenőmentesebb legyen a rendezvénysorozat

A Kolozsvári Magyar Napok szervezői oltópontot működtetnek augusztus 2-7. között a Főtéren, a Szent Mihály-templom bejárata mellett, a bal oldalon, ahova 17 és 21 óra között várják azokat, akik még nem vették fel az oltást. Ezen oltóponton a felnőtt jelentkezők a Johnson & Johnson vakcináját, míg a 18 éven aluliak a Pfizer vakcináját kaphatják meg.



A szervezők felhívják a figyelmet, hogy csak akkor vehet részt valaki biztosan és a leginkább zökkenőmentesen a 12. Kolozsvári Magyar Napok rendezvényein (mentesülve minden további tesztelési kötelezettség alól), amennyiben legkésőbb augusztus 7-ig megkapja a Johnson & Johnson vakcináját, melyből egy dózis is elegendő, vagy bármely más vakcina második adagját.Az oltáskampány szervezője a Kincses Kolozsvár Egyesület és a KMN Egyesület – partnerségben a Kolozsvári Polgármesteri Hivatallal, a Cert Transilvania Egyesülettel és az Oltási Tevékenység Kolozs megyei Koordinációs Bizottságával.A Kolozsvári Magyar Napok programpontjain való részvételhez, a hatályos törvényi előírások értelmében 10 napnál régebbi oltási igazolás, 72 óránál nem régebbi PCR-teszt, 24 óránál nem régebbi antigén teszt vagy a koronavírus-megbetegedésből kigyógyultak esetében minimum 15 nappal korábban kiállított, de 180 napnál nem régebbi igazolás szükséges.Mindezekből is kitűnik: a legegyszerűbb és legbiztosabb módja a rendezvénysorozaton való szabad részvételnek a koronavírus elleni oltás felvétele, melyre a Magyar Napok szervezői is biztatják mindazokat, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel!