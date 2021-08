Öröm a szórványban: háromnyelvű helységnévtáblái lesznek ezután Máramarosszigetnek

Régi vágya teljesült a máramarosszigeti magyarságnak, ugyanis háromnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki a város bejáratánál hétfő reggel – adta hírül a Facebook-oldalán a nagybányai RMDSZ-szervezet, illetve a máramarosszigeti RMDSZ elnöke, Orosz Krisztofer Levente.



A táblán román, magyar és ukrán nyelven olvasható a román–ukrán határ menti település neve, ahol a magyarság számaránya nem éri el a közigazgatási törvényben előírt húsz százalékot, amely biztosítaná a többnyelvű tábla kihelyezését.Orosz Krisztofer a Transindex megkeresésére elmondta, hogy a városi tanács egyöntetűen támogatta ezt a projektet, hiszen már volt egy előző negatív tapasztalat, amikor évekkel ezelőtt a magyar feliratot lekaparták a tábláról. Az önkormányzati képviselők ez alkalommal a normalitás jeleként értékelték azt, hogy a többnemzetiségű város neve megjelenjen magyarul és ukránul is a város bejáratainál. Annak ellenére, hogy mindössze egyetlen magyar tanácsosa van a városi önkormányzatnak, a liberálisok, a szociáldemokraták és az USR-s tanácstagok is sajátjuknak érezték ezt a projektet.A máramarosszigeti RMDSZ-elnök szerint ez a hozzáállás reménnyel tölti el, ugyanis érezhetően megváltozott a közhangulat a városban, és az új helységnévtáblák már valószínűen nem esnek áldozatul olyan vandalizmusnak, mint az előző alkalommal történt, 2019-ben, amikor Béres Ildikó volt RMDSZ-es alpolgármester egy rendelettel helyeztette ki, ám a magyar feliratot másnapra lemázolták.Annak ellenére, hogy mindkét kisebbség, a magyarok és az ukránok száma is jelentősen megcsappant az elmúlt években a településen, a város multikulturális identitásához jelentősen hozzájárulnak most is, ezért fontos megvalósításként tekintenek a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére.