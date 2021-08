Egy nap alatt 450 e-személyi kiállítására vonatkozó kérést regisztráltak Kolozsváron

A Belügyminisztérium (MAI) bejelentette, hogy az elektronikus személyazonosító igazolvány (CEI) megszerzéséhez rendelkezésre álló összes időpontot kimerítették a következő 30 napra. A kísérleti projektet Kolozsváron indították el egy nappal korábban (ITT írtunk erről részletesen), de alig 24 óra leforgása alatt 450 személy kérte az új típusú dokumentumot.



Az augusztus 3-án kiküldött közleményben a Belügyminisztérium arra is kitér, hogy annak függvényében, hogy zajlik az ügyintézés a következő két hónapban, október elsejétől újabb ügyfélablakot nyitnak, és akkor napi 30 kérésnek tudnak eleget tenni.Természetesen az e-személyire vonatkozó kérések mellett továbbra is fogadják a régi típusú személyi igazolványok kiállítására vonatkozó kéréseket is."Az új elektronikus személyazonosító igazolvány lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy az egészségbiztosítási információs platformon is regisztrálhasson, és biztosítja a szükséges technikai támogatást az elektronikus aláírás használatához, ezzel csökkentve a bürokráciát a polgárok és a hatóságok közötti kapcsolatokban” - jelentette ki Lucian Bode belügyminiszter.