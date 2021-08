Sorin Cîmpeanu: szeptember 13-án személyes jelenléttel kezdődik a tanév

Nem lesznek különböző forgatókönyvek, minden tanuló számára személyes jelenléttel fog kezdődni szeptember 13-án a tanítás - jelentette be Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter a kedden megtartott sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy ő optimista, és bízik abban, hogy minden diák iskolába mehet.



A tárcavezető szerint az egészségügyi szabályokat a legszigorúbban az iskolákban tartották be eddig is, és a pedagógusok körében maga az átoltottsági arány, mi több, most már a diákok esetében is lehetőség nyílt az oltásra. Ezért nem lesz szükség különböző forgatókönyvekre az új tanévben - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy nincs szó végleges döntésről, a járvány alakulásától még sok minden függ.