Már nemcsak az AstraZenecát árulja Románia, de a Pfizer készletből is elad szinte egymillió adagot

Románia 700 ezer dózist kíván eladni Írországnak a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájából - jelentette ki szerdán az AGERPRES hírügynökségnek Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, aki szerint jelenleg a romániai oltási kampány folytatásához nincs erre az adag készítményre.



'Kellő mennyiségű vakcina van raktáron az oltási kampány folytatásához, illetve arra az esetre is, ha esetleg a harmadik dózis beadásáról születik döntés' - mondta az államtitkár. Közlése szerint Románia a beszerzési áron adja el Írországnak az oltóanyagot.Andrei Baciu leszögezte: Romániát szerződés is kötelezi arra, hogy a vakcina típusától függetlenül ne nyerészkedjen az oltóanyag viszonteladásán. 'Embertelen, erkölcstelen és etikátlan lenne profitot szerezni ebben a nagy szükségben a korábban megvásárolt vakcina értékesítésekor' - jegyezte meg az államtitkár, emlékeztetve arra, hogy az oltóanyagot még a szavatossági ideje előtt fel kell használni.Baciu közölte az is, hogy Románia más államokkal is tárgyal a vakcinakészlete egy részének eladásáról.