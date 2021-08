Árnyalta korábbi nyilatkozatát a tanügyminiszter: lehet, hogy szükség lesz a járványfüggő oktatási forgatókönyvekre

Az új tanévben továbbra is távoktatásban részesülnek azok a diákok, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy ellenjavallt a személyes jelenlétük az iskolákban - nyilatkozta szerdán Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.



A tárcavezető kifejtette, bízik abban, hogy jelenléti oktatással kezdődhet meg szeptember 13-án az új tanév, tekintettel az átoltottsági arányra, illetve arra, hogy az iskolák továbbra is be fogják tartani az egészségügyi szabályokat. Hozzátette azonban, hogy számításba kell venni azt a 'nem kívánt lehetőséget' is, hogy tanítás az eddig már alkalmazott, fertőzési arányok szerinti forgatókönyvek szerint zajlik majd.'Optimista vagyok. (...) Felelősségteljes miniszterként azonban számolnom kell azzal az egyikünk által sem kívánt változattal is, hogy újra alkalmaznunk kell majd ezeket a forgatókönyveket. Ezeknek hatályban kell maradniuk, hogy szükség esetén alkalmazhatóak legyenek, de reméljük, hogy nem lesz rájuk szükség' - jelentette ki Sorin Cîmpeanu