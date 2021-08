Sürgősen tisztázni kell, milyen típusú koronavírusteszteket alkalmazzanak az iskolákban, mondja az ellenzék

A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította szerdán az egészségügyi és az oktatási minisztert, hogy 'sürgősen' jussanak egyezségre a diákok és a tanárok szűrésére használandó koronavírustesztek típusáról, tekintettel arra, hogy kevesebb mint hat hét van még hátra az iskolakezdésig.



Közleményében az ellenzéki párt felháborítónak nevezte, hogy a két minisztérium még nem jutott egyezségre ebben a 'sarkalatos kérdésben', amin a tanév jelenléti oktatással történő megkezdése is múlik. A PSD szerint a jó szándékú miniszteri nyilatkozatok nem helyettesíthetik azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a tesztek időben történő beszerzését és a tanintézmények felkészítését az alkalmazandó eljárásokra.Állásfoglalásában a PSD emlékeztetett arra is, hogy a 12 évesnél nagyobb gyerekeket be lehet oltani koronavírus ellen, de a kisebb diákok esetében a tesztelés az egyetlen mód az iskolai fertőzésgócok kialakulásának megelőzésére.