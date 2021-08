Háborog az AUR és a BOR mert a román hatóságok az uniós előírásoknak megfelelően nem a biológiai nemet, hanem a gendert tüntetik fel az e-személyin

A román hatóságok augusztus 2-án, hétfőn adták ki az első elektronikus személyi igazolványt a Kolozsváron indított kísérleti projekt keretében. A közvéleményt befolyásolni próbáló politikai alakulatok és az ortodox egyház azonban negatívan reagáltak arra, hogy a jelenlegi személyi igazolványokon használt „sex” (biloógiai nem, szexus) kifejezést „gen”-re (társadalmi nem, gender) változtatták.



A módosítást először a Románok Egységéért Szövetség, az AUR) bírálta, majd ezt követően a Román Ortodox Egyház (BOR) is kiadott egy közleményt, amelyben elítéli a módosítást.

Az AUR azt állítja, hogy ez a változás "a nemzeti identitás elvesztésének és a lakosság átnevelésének az irányába" fogja vinni Romániát

. Az ultranacionalista párt ugyanis nemcsak a gender feltüntetését nehezményezi az új elektronikus személyi kártyákon, hanem azt is észrevette, hogy hiányzik róluk a trikolór:De nemcsak az ultrancionalisták háborognak, egy liberális politikus, a fővárosi 4. körzet PNL-szervezetének az elnöke,is "súlyos hibának" nevezte a kifejezéscserét, és reményét fejezte ki, hogy a változtatás nem tudatos, az illetékesek záros határidőn belül orvosolják a problémát., a Román Ortodox Egyház szóvivője a csütörtökön sajtóközleményben továbbította az intézmény álláspontját a személyi igazolvány új modelljével kapcsolatban.

"a gender mesterséges fogalma abuzivan váltja fel a természetesen használt biológiai nem fogalmát, és ezzel a váltással a progresszív szemléletűek fokozatosan kiszorítják majd ez utóbbit a használatból és a közbeszédből"

Bănescu azt is közölte, hogy "a gender fogalma pusztán ideológiai konstrukció, amelyet a (transz) genderizmusnak nevezett mérgező, őrült ideológia szolgálatába állítanak, és amely azt sugallja, hogy lehetséges a biológiai nemtől eltérő nem választása" - áll a nyilatkozatban., a G4Media újságírója az uniós jogszabályzat vonatkozó paragrafusainak idézetével bizonyítja , hogy az AUR és a BOR vádjai megalapozatlanok.

A személyazonosító igazolványban szereplő kifejezést a vonatkozó európai uniós jogszabályok tiszteletben tartásával vezették be a hatóságok

, írja Alexandru Stănescu, ugyanis ezek egyértelműen kimondják, hogy minden uniós tagállamnak el kell döntenie, hogy feltünteti-e a gendert a személyi igazolványon, és ha az szerepel az adatok között, akkor az "F", "M" vagy "X" kezdőbetűt kell használni ezeknek a jelölésére, vagy bármely más egyedi kezdőbetűt, amely megfelel az érintett állam nyelvének.Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, érvel az újságíró, hogy az EJEB júniusban hozott határozata pénzbírsággal sújtotta Romániát, amiért nem biztosított a transznemű emberek számára a személyazonosító okmányokban a gender megváltoztatására vonatkozó egyértelmű eljárást. Az EJEB döntései pedig kötelező érvényűek Romániára, akárcsak minden tagállamra az Európa Tanácsból. Az Európai Parlament és a Tanács 2019. május 15-én elfogadott, a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgároknak és családtagjaiknak kiállított uniós polgárok személyazonosító igazolványainak és tartózkodási okmányainak biztonságának javításáról szóló rendelete kimondja a következőket:

24. cikkely:

A tagállamok számára lehetővé kell tenni annak eldöntését, hogy a személyek nemét feltüntetik-e az e rendelet hatálya alá tartozó okmányokban. Amennyiben egy tagállam az ilyen okmányokban feltünteti a személy nemét, az ICAO 9303. sz. dokumentumában szereplő „F”, „M” vagy „X” jelöléseket, vagy adott esetben az adott tagállam nyelvén vagy nyelvein az azoknak megfelelő egy betűből álló kezdőbetűt kell alkalmazni.Az uniós jog azt is előírja, hogy minden tagállamnak biztosítania kell az egyes személyek méltóságának tiszteletben tartását, és figyelembe kell venni a személy nemével kapcsolatos konkrét szempontokat, amint azt ugyanazon dokumentum 27. cikkelye rögzíti.

27. cikkely:

Amennyiben nehézségekkel jár a biometrikus azonosítók gyűjtése, a tagállamok biztosítják, hogy megfelelőeljárások álljanak rendelkezésre az érintett személy méltóságának tiszteletben tartására. Ezért figyelembe kellvenni a nemekhez, valamint a gyermekek és a különleges bánásmódot igénylő személyek sajátos igényeihez kapcsolódó egyedi megfontolásokat.Ugyanez a normatív jogi aktus egyértelműen meghatározza a II. fejezetben, a „Nemzeti személyazonosító igazolványok”-ról szóló 2. cikkelyben, hogy a személyi igazolványon a genderre vonatkozó külön rész bevezetése a hatóságok számára nem kötelező.

2. cikkely:

A személyazonosító igazolványokon szereplő adatelemeknek meg kell felelniük az ICAO 9303. sz. dokumentumának ötödik részében meghatározott előírásoknak.Az első albekezdéstől eltérve, az okmány száma az I. zónába is beilleszthető, és a személy nemének megjelölése nem kötelező.Az uniós jogszabályok tehát ellentmondanak a BOR szóvivője, Vasile Bănescu kijelentéseinek, aki azt állította, hogy a "gender" kifejezés az új elektronikus személyozonosító igazolványokon "pusztán ideológiai konstrukciót jelentene, és arra buzdította az orotdox híveket, hogy utasítsák vissza az új személyazonosító igazolványt. Nem ideológiáról van szó, hanem jogi valóságról, amelyet uniós jogszabályok rögzítenek - szögezte le Alexandru Stănescu.Az állásfoglalások nyomán azonban élénk vita bontakozott ki a sajtóban a kérdésről. A belügyminisztérium lakosságnyilvántartó főosztályát vezetőpedig máris kilátásba helyezte az új személyi módosítását, és egy televíziós interjúban azt sugallta, megtörténhet, hogy visszatérnek a "sex" kifejezéshez. Az AUR társelnöke, George Simion elégedetten nyugtázta a visszakozást:Egyébként, amint az Kolozsváron is elhangzott, az elektronikus személyivel párhuzamosan igényelhető lesz a hagyományos személyazonossági kártya is, azonban – mivel az kevesebb biztonsági elemet tartalmaz majd – nem lesz használható utazási dokumentumként Európában.