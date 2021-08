Com’ON Kolozsvár ’21: kolozsvári fiatalok kreatív ötleteikkel szállhatnak versenybe egy jobb, élhetőbb város kialakításáért

A Com’ON Kolozsvár ’21 részvételi folyamata augusztus 4-én kezdődött: várják a kolozsvári fiatalok jelentkezéseit olyan ötletekkel, amelyek jobbá tehetik a várost. A kolozsvári fiatalokból álló csapatokat arra kérik, hogy regisztrálják ötleteiket a comoncluj.ro weboldalon 2021. szeptember 10-ig, az idei év mottójának jegyében: Let’s do well together! A helyezések kialakítása online szavazás által történik, ebből legkevesebb 45 nyertes kezdeményezést támogat majd anyagilag Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, Kolozs Megye Helyi Tanácsa és a BCR egyenként maximum 3.500 lejjel, ezzel segítve az ötletek gyakorlatba ültetését 2021 novemberéig.



A Com’ON Kolozsvár ’20 alkalmából a legkülönbözőbb ötletek kerültek megvalósításra. Egy nap a szabadban jógázással, festés és zsonglőrködés, felfedező körút a Fellegváron egy mobiltelefonos fotózási workshop érdekében, online karrierorientációs ülések diákoknak és egyetemistáknak, virtuális táborok a Zoom-on, könyves házikók az Armatura Parkban, és mindezek csak néhányát képezik annak a 46 kezdeményezésnek, amelyek fiatalok által valósultak meg tavaly ősszel a kolozsváriak szavazatai által.Az alábbi bemutató videóban megtekinthetitek a kiadás legkülönlegesebb pillanatait és megismerkedhettek néhány résztvevővel:Ebben az évben a részvételi folyamat megtartja a középpontjában álló mottóját 2020-ból, a Let’s do well together!-t, a jól-létre és a közösség életminőségére koncentrálva, amelyekkel együtt jobbá tehető a város. A téma, mely amúgy is fontos, elengedhetetlenné vált ebben az atipikus időszakban, éppen ezért a fiatalok különlegesen kreatív és érdekes ötletekkel állhatnak elő úgy önmaguk, mind a város számára.

Ki és milyen ötletekkel vehet részt?

Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik 14 és 35 év közöttiek, illetve akik nem részei egy stabil jogi szervezetnek, de ha mégis, hisznek saját potenciáljukban, ami a város közösségében való pozitív hatásgyakorlást illeti. Egy csapat akárhány kezdeményezést benyújthat, viszont ezekből maximum 3 kerül majd díjazásra - természetesen, ha ezek megfelelnek a szükségesen elért szavazati számoknak.Online történő kezdeményezéseket is elfogadnak a szervezők, azzal a feltétellel, hogy ezek a Kolozsvár-közösségnek szóljanak. Mindemellett, figyelembe véve a bizonytalan kontextust és a közepes távlatú jogi keretek hiányát, javasolt, hogy a regisztrált kezdeményezések (szükség szerint) adaptálhatóak legyenek akár új szervezési formában és, hogy esetlegesen online is lebonyolíthatóak legyenek.A jelentkezési feltételek teljes listája megtalálható a szabályzatban itt

Hogyan jelentkezhetsz?

Jelentkezni comoncluj.ro -ra való belépéssel lehet, kitöltve ezt az űrlapot , amely elérhető lesz egészen 2021. szemptember 10., 23:59 óráig.



Hogyan történik a beiratkozási folyamat?

Amint a kezdeményezések regisztráltakká válnak, Kolozsvár közössége online szavazza meg kedvenc ötleteit, és a szavazatok sorrendjében az első, minimum 45 kezdeményezés válik díjazottá a Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, a Kolozs Megye Helyi Tanácsa és a BCR által egy 3.500 lejes jutalommal, hogy az ötletek gyakorlatba ültethetőek legyenek 2021 novemberéig.Íme, egy rövid videó, amely által a fiatalokat arra hívják fel, hogy regisztrálják ötleteiket a Com’ON Kolozsvár ’21-re:„A Com’ON reziliens - megtörténik napsütésben, esőben, pandémiában. A titkunk (ami igazából nem is titok, hogy őszinték legyünk) a fiatalok vagány ötleteiben rejlik. Kolozsvár olyan fiatalokkal büszkélkedhet, akik részt vesznek a város életében, mi pedig türelmetlenül várjuk, hogy láthassuk és támogathassuk kezdeményezéseiket az idei kiadásban. Évről-évre kellemes meglepetésben részesülünk, ami a fiatalok megközelítéseit és az ötletek változatosságát illeti, amiért kimondhatatlanul hálásak vagyunk.Az idei év kiadásában megtartjuk a „Let's do well together!" üzenetet - többre vagyunk képesek „együtt" a kolozsváriakért”, mondja, a Com’ON Kolozsvár ’21 projektmenedzsere.Íme a legfontosabb tematikák, amelyek relevánsak a kolozsvári városi élet tekintetében, ezekre fektet hangsúlyt a Com’ON Kolozsvár idén:

Egészség/Health

- Hogyan érzik magukat a fiatalok most, és mit tehetnek azért, hogy mind jobban érezhessük magunkat, úgy fizikailag, mint érzelmileg is?Az érdekelteket arra biztatják, hogy olyan ötletekkel jelentkezzenek amelyek kapcsolódnak az egészség fejlesztéséhez, legyen az fizikai vagy mentális, érzelmi, spirituális, de mindenképp kapcsolódjanak az egészséges életmódhoz - mit eszünk, hogyan alszunk, hogyan és mennyit sportolunk.

Tanulás/Learning

- Hogyan vértezhetik fel a fiatalok magukat úgy, hogy jobban érvényesülhessenek az életben? Miket szeretnének elsajátítani ennek érdekében?A közösség sokat nyerne olyan oktatási potenciállal rendelkező ötletekből, amelyek az általános, vagy specifikus kompetenciák fejlesztését célozzák meg. A tematika az oktatás non-formális részéire is vonatkozik - beleértve a digitális eszközöket is - amelyek hozzájárulhatnak a kreativitás, a kollaborációs képességek, vagy a problémamegoldás fejlesztéséhez. Ide tartoznak azok a témák is, amelyek a nemek közti egyenlőséget, vagy az etnikum kérdéseit célozzák meg.

Részvétel/ Engagement

- Mit tehetnek a fiatalok a közösségért, hogyan implikálódhatnak a város életében?Ebben a kategóriába olyan ötleteket várnak, amelyek biztatják a kezdeményezési szellemet, az együttműködést, a civil-szociális-kulturális részvételt a közösség életében: olyan kezdeményezéseket, amelyek a kultúrához, sport eseményekhez, önkéntességhez, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódnak, illetve olyanokat, amelyek azon aspektusait célozza meg a részvételnek, melyek az esélyegyenlőségre vonatkoznak a városi élet részvételében.

Támogató környezet/ Enabling Environment

- Milyen városra van szükségük a fiataloknak, hogy kiélhessék teljes potenciáljukat és implikálódhassanak a közösség egyénenkénti szükségleteinek megoldásában a város fejlesztéséért?A fiatalokat arra biztatják, hogy azonosítsák és aktiválják Kolozsvár tereit, hogy újragondolják a már meglévő helyeket, új funkciót adva ezeknek, még ha csak ideiglenesen is. Ugyanakkor, várjuk azokat az ötleteket is, amelyek valamilyen támogató szolgáltatást kezdeményeznek a fiatalok számára, beleértve az ifjúsági központokat, mobilitást, közszállítást, de akár a közösségi irányelveket, politikák megtervezését is a fiatalok támogatásának érdekében.A fent bemutatott ötlettípusok inspirációs jelleggel születtek meg a fiatalokak számára azért, hogy ezek által saját kezdeményezéseket találjanak ki, illetve a négy bemutatott prioritás jelentheti más kreatív ötletek előterjesztését is az érdekelt személyek számára.További információk a folyamatról megtalálhatóak a Com’ON Kolozsvár weboldalán, illetve annak Facebook vagy Instagram oldalán.A Com’ON Kolozsvár ’21 stratégiai partnerei a Kolozsvári Kulturális Központ, a ClujHub, a Kolozsvári Fiatalok Szövetsége, a Citizen Y Erőforrásközpont, a Kolozsvári Diákok Helyi Tanácsa, a Kolozs Megyei Magyar Líceumok Diáktanácsának Uniója és a Kolozsvár Művelődési Háza.A Com’ON Kolozsvár ’21-et a PONT Csoport koordinálja, amely egy 2009-ben megalakult szervezet, a szociális innovációt tűzve ki céljául a részvétel, vállalkozás és kultúra által, különleges hangsúlyt fektetve a fiatalokra és a digitalizációra. Ezen részvételi folyamat alapjául a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 program szolgált.A Com’ON Kolozsvár ’20 keretén belül több, mint 100 olyan fiatal dolgozott együtt, akiknek a kezdeményezéseit megszavazta a kolozsvári közösség és akik együttműködtek kialakított csapataikkal, az ismerős-önkéntesekkel, gyakorlatba ültetve ötleteiket. Az eseményeken és megvalósult kampányokon több, mint 40.000 személy vett részt minden korosztályból. Az ötletek a város különböző helyein valósultak meg, beleértve parkokat, iskolákat, kávézókat de az online teret is. A 46 nyertes kezdeményezést egy jelentkezési folyamat és egy online történő, a kolozsvári közösség által leadott szavazati összeg által jelölték ki. Több mint 4.000 kolozsvári adott le több, mint 8.000 szavazatot 70 olyan regisztrált ötletnek, amelyeket majd’ 200 fiatalból álló csapat valósított meg.A Com’ON Kolozsvár ’21 programot a Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, Kolozs Megye Helyi Tanácsa és a BCR támogatja.