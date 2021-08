Borsi Balázs nagyváradi újságíró lett a Maszol új főszerkesztője

„A kiadó döntése alapján Borsi Balázs, a Maszol eddigi Bihar megyei, nagyváradi munkatársa veszi át a hírportál főszerkesztői tisztségét. A szerkesztőség vezetőjének kinevezése augusztus 6-án lép életbe” - közölte az erdélyi portál olvasóival.



A hírportál korábbi főszerkesztője,2020. július elsején mondott le vezetői tisztségéről és vált meg a laptól, az elmúlt hónapban pedig, a portál vezető szerkesztője látta el a főszerkesztői feladatkört. Az új főszerkesztő személyéről a Maszolt kiadó Progress Alapítvány elnöke,döntött. Mint korábban írtuk , megkeresésünkre Cseke elmondta, hogy leköszönéséhez az is hozzájárult, hogy kilenc év lapvezetés után belefáradt az általa „készenléti újságírásnak” nevezett online sajtós munkába, ami nem egy 8 órás munka. Mint említette, idén lesz 50 éves, és több időt szeretne tölteni a családjával, több időt szeretne fordítani az egészségére. Jelenleg az Agerpres hírügynökség magyar szerkesztőségének tagjaként folytatja tovább újságírói munkáját.Az egy hónappal ezelőtti megkeresésünkkor azt is elmondta, hogy továbbra is együtt szeretne működni a Maszollal külsős főmunkatársi pozícióból. Érdeklődésünkre, hogy a vezetőséggel való konfliktus okozta-e a távozását, Cseke szűkszavúan úgy fogalmazott: minden munkahelyen vannak konfliktusok, példát azonban nem szeretett volna mondani, mert azokat a Maszol belügyeiként tartja számon.Borsi Balázs frissen kinevezett főszerkesztő eddig a portál nagyváradi tudósítójaként dolgozott a Maszolnál. Facebookon olvasható bemutatkozása szerint „újságíró, fényképész és operatőr vagyok, ugyanakkor szerencsés, mert azt csinálhatom, amit szeretek”. Borsi korábban a Reggeli Újság főszerkesztője volt, ahonnan 2017-ben összeférhetetlenség miatt távozott – írja az ebihoreanul – mert kiderült, hogy párhuzamosan a Varadinum.ma portálnak is dolgozik. Ugyancsak a Bihar megyei hírportál tudósít arról is, hogy Borsi négy éven keresztül,megyei tanácselnöksége idején a megye turisztikai ügynökségénél volt alkalmazásban, és az új tanácselnök,volt az, aki menesztette állásából. Ezt követően lett a Maszol.ro nagyváradi tudósítója. (hírszerk.)