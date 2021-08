Dan Barna: patthelyzetben van a koalíció, mert az RMDSZ nem támogatja hatékonyan az igazságügyi reformokat

Patthelyzet alakult ki a koalícióban, mert 'az RMDSZ nem kívánja felszámolni az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészséget (SIIJ)' - jelentette ki pénteken Dan Barna kormányfőhelyettes.



A kormánypalotában tartott sajtónyilatkozatában az USR PLUS társelnöke emlékeztetett, hogy Stelian Ion igazságügyi miniszter korábban több javaslatot is tett a SIIJ felszámolására. 'Az igazságügyi reformok megvalósításához valamennyi politikai erő támogatására szükség van. Jelenleg patthelyzet van a koalícióban, mert azt tapasztaljuk, hogy az RMDSZ nem kívánja felszámolni a SIIJ-t. Az államfő is elégedetlen emiatt. Azt nem tehetjük meg, hogy ne tartsuk be a parlamentben elfogadott kormányprogramot' - jelentette ki Dan Barna.Arra az újságírói kérdésre, hogy melyik koalíciós partner nem akarja betartani a kormányprogramot, az USR PLUS társelnöke ismét az RMDSZ-re mutatott. 'Az RMDSZ valójában a SIIJ-nek a legfőbb ügyészségre költöztetését akarja, nem a felszámolását, ahogyan korábban megegyeztünk a koalícióban' - mondta a miniszterelnök-helyettes.