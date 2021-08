Sajtóértesülés: Klaus Johannis menesztené az igazságügyi minisztert

Klaus Johannis államelnök a G4Media.ro információi szerint le szeretné váltatni Stelian Ion igazságügyi minisztert. Stelian Iont egyelőre az USR PLUS vezetői támogatják, és a párt beleegyezése nélküli tisztújítási kísérlet sokkal mélyebb kormányválságot válthat ki, mint történt az Vlad Voiculescu leváltása esetében az Egészségügyi Minisztériumból - közölték politikai források a G4Media portállal.



Johannis azzal elégedetlen, hogy Stelian Ion továbbra is erőlteti a SIIJ - az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség radikális formában történő megszüntetésére irányuló projektet, de azért is, mert a miniszter beleegyezése nélkül indította el a pályázatokat olyan kulcsfontosságú tisztségek betöltésére, mint a DIICOT legfőbb ügyészi pozíciója, a DNA legfőbb ügyészhelyettese és a DNA (Korrupcióellenes Ügyészség) illetve a Legfelsőbb Ügyszség osztályvezetői állásai.A G4Media.ro információi szerint az igazságügyi miniszter tavasz óta jelezte az államfő irányába azt a szándékát, hogy elindítja a pályázatokat az ügyészségi vezetői pozíciókért, de Johannis nem adott neki zöld utat. A tárcavezető ennek ellenére elindította az eljárást, amely szeptember 16 -án a minisztérium javaslatainak a Legfelsőbb Bírósághoz történő továbbításával zárulna. Johannis azt szerette volna, ha a jelöltekről vele is egyeztet a miniszter, ahogy ez 2020-ban történt, amikor Cătălin Predoiu vezette az igazságügyi tárcát, és az általa javasolt embereket Johannis azonnal jóváhagyta, bár a Legfelsőbb Bíróság negatívan véleményezte őket ( akkor nevezték ki Giorgiana Hosut a DIICOT-hoz és Gabriela Scuteát a Legfőbb Ügyészséghez).Johannis augusztus 4-én, szerdán nyilvánosan is kifejezte elégedetlenségét Steliannal szemben. A kormánykoalíció működésével kapcsolatos kérdésre ugyanis azt válaszolta, hogy „az SIIJ -t nem szüntették meg, pedig mindenki azzal dicsekedett, hogy megtörténik, de az igazságügyi miniszter még nem találta meg a helyes utat; az igazságügyi reformra vonatkozóan nincs egy koalíciós szinten elfogadott projekt. Elégedetlen vagyok ezekkel a dolgokkal, és azzal is, hogy vannak más reformok is, amelyeket megígértek, és késnek, mert nincs megegyezés a koalíción belül.” (G4Media.ro)