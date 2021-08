Döntött a román belügy: törlik a „gen” kifejezést az új e-személyikről és visszatérnek a „sex”-hez

A belügyminisztérium lakosságnyilvántartó főosztályát vezető Cătălin-Aurel Giulescu igazgató pénteken a Digi24 tévécsatorna adásában kijelentette, hogy az új elektronikus személyazonosító igazolványt módosítani fogják, és a „nem” felirat helyébe „szexus” lép, ugyanakkor pedig a romántrikolórnak is találnak egy megfelelő helyet a kártyán. Az említett módosításokat azért eszközli a belügyminisztérium, mert az elmúlt napokban, amint a Transindex is beszámolt róla az AUR és az ortodox egyház képviselői is hevesen bírálták az új személyazonosító okmányt.



Továbbá Giulescu pontosította, hogy az egyszerű személyi igazolványon (a chip nélküli változaton, amivel nem lehet Európába utazni) sokkal több nemzeti identitás-szimbólumot helyeznek el: a nemzeti himnusz első két verssorától kezdődően a, a címer és a zászló is helyet kap rajta, de a bukaresti Athenaeum épülete és a máramarosi öv megjelenik a kártyán . "Évente akár két változatot is kidolgozhatunk" - mondta a lakosságnyilvántartó hivatal vezetője.Cătălin-Aurel Giulescu kijelentette, hogy „uniós szinten nagyon világosan leszögezték, hogy a tagállamok dönthetnek arról, hogy a nemet vagy a szexust tüntetik fel az elektronikus személyi kártyán. A hazai jogszabály szerint csak két lehetőség van: F a nőknél és M férfiaknál. Az egyetlen elem, amit az európai rendeletből átvettünk, a harmadik lehetőség, az X.Minden tagállam a saját belátása szerint alkalmazhatta az uniós rendeletben kifejtett szabályokat. Úgy döntöttünk, hogy az EU-s kifejezést használjuk, de a kísérleti projekt lényege az volt, hogy lássuk, milyen reakciók érkeznek a lakosságtól.Most, hogy ismerjük már a polgárok véleményét, elmondhatom, hogy tegnap óta a munkacsoportunk már dolgozik az új változaton.”A lakosságnyilvántartó hivatal vezetője részletesen ismertette az egyszerű személyazonossági kártya nemzeti elemeit, majd visszatérve az e-személyi kártyára kifejtette, hogy az új igazolvány a személyazonosság megállapítása mellett úti okmányként is funkcionál, ezért az uniós szabályzatban leszögezett biztonsági elemek kötelezők.Ez a típusú dokumentum felváltja a jelenlegi nemzeti egészségügyi kártyát is, és lehetővé teszi az e-kormányzati szolgáltatások nyújtását is. „Így az állampolgár otthonából vagy a világ bármely pontjáról elektronikus úton ügyintézhet, anélkül, hogy sorban kellene állnia különböző hivatalokban” - magyarázta a szakember.Azok számára, akik nem szeretnék kiváltani a elektronikus személyazonosító okmányt, rendelkezésünkre áll az egyszerű elektronikus kártya, azonban ez a dokumentum csak a hazai jogszabályoknak felel meg, nem rendelkezik egy nemzetközi úti okmány érvényességével, így nem léphetik át a polgárok ezzel a kártyával a román határt, és nem lehet távolról hozzáférni az elektronikus szolgáltatásokhoz, mert nem tudjuk igazolni személyazonosságunkat - zárta mondanivalóját Cătălin-Aurel Giulescu.