Ludovic Orban a magyarországi gazdasági támogatásokról: nem lehet etnikai alapon támogatni

Etnikai szempontok alapján nem nyújthatók állami támogatások, jelentette ki Ludovic Orban vasárnap, utalt Magyarország gazdaságfejlesztési támogatásaira az erdélyi megyékben. Ludovic Orban vasárnap Kovászna megyében kérdezték arról, hogy miként látja Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénzügyi szerepvállalást a területen, tekintettel arra, hogy több projekt is magyar állami finanszírozással valósul meg.



„Ez a támogatás nem nyújtható etnikai alapon. Ha ilyen támogatási programot hajtanak végre, az az összes román állampolgárt kell céloznia, függetlenül attól, hogy magyar nemzetiségűek, románok vagy németek” - mondta Orbán.A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét arról is kérdezték, hogy nem tekint-e nemzetbiztonsági fenyegetésnek a magyarországi állami támogatásokat. Orban szerint nem veszélyezteti a nemzetbiztonságot a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programja, ha Budapest diszkriminációmentesen jár el.„Amíg a támogatást nem célirányosan csak a magyar nemzetiségű román állampolgárok kapják és nincs diszkrimináció, addig a program nem veszélyezteti a nemzetbiztonságot. Ha veszélyeztette volna, akkor valószínűleg figyelmeztettek volna erre a nemzetbiztonság fölött őrködő intézmények” - mondta.A PNL elnöke emlékeztetett, hogy román kormány is támogatást nyújt a Hargita és Kovászna megyei románoknak az identitásuk megőrzésére.Arra a kérdésre, hogy milyennek látja a kormányzást az RMDSZ oldalán, Ludovic Orban kijelentette: a magyar érdekvédelmi szövetség az "egyezségek többségét" betartja.„Mi már kormányoztunk együtt az RMDSZ-szel a Demokratikus Konvenció idején és 2005 után is. (...) Az RMDSZ-nek rátermett emberei vannak, akik szakértelemmel irányítják a minisztériumokat, ügynökségeket és hatóságokat. Az RMDSZ betartja a koalíciós partnerekkel kötött egyezségek és a közös vállalások többségét. Nyilván vannak bizonyos határok, amelyeket nem lépünk át” - fogalmazott Orban.