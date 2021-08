Kelemen: Ludovic Orban átvette Ceausescu retorikáját

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Nicolae Ceausescu kommunista diktátor retorikáját vette át Ludovic Orban, a parlament alsóházának elnöke, amikor a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Hargita megyei szervezetének vasárnapi küldöttgyűlésén azt fejtegette, hogy a beruházásokkal Székelyföld etnikai összetételét is jelentősen meg lehet változtatni.



Kelemen Hunor szerint a PNL-elnök kijelentése azt jelzi, hogy a politikus nem tud szabadulni a '70-es, '80-as évekből megörökölt gondolkodásmódtól. "Azt mondani, hogy a gazdaságfejlesztésnek az etnikai arányok megváltoztatása a célja; hát Ceausescu is éppen ezt akarta az iparosítással" - nyilatkozta a Maszol.ro-nak Kelemen Hunor.A miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Kelemen Hunor hozzátette: "Aki ilyen céllal akar befektetni, beruházni, az inkább messze kerülje el Székelyföldet".Az RMDSZ elnöke Ludovic Orbannak azt a kijelentését is kifogásolta, amely szerint Hargita megyét azért kerülték el a beruházások, mert az RMDSZ úgy vélte: "jobban kézben tudja tartani a választóit, ha azok függőségi helyzetben vannak".Kelemen Hunor kijelentette: Ludovic Orban úgy tett, "mintha most jött volna egy másik bolygóról, és ezzel elsősorban az erdélyi magyar választókat nézi le". Kelene szerint az RMDSZ azért tudja képviselni az erdélyi, székelyföldi magyarokat is, mert immár harminc éve folyamatosan megkapja ehhez a támogatást. Úgy vélte: Ludovic Orban "buta nyilatkozata" méltatlan egy pártelnökhöz, akinek ismernie kellene az ország minden régiója helyzetét.