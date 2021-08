Szatmárnémeti és Kézdivásárhely is pályázik a 2023-as romániai Ifjúsági Főváros címre

Hat város - Szatmárnémeti, Kézdivásárhely, Târgu-Jiu, Târgu Neamţ, Craiova és Vaslui - jelentkezett a 2023-as romániai Ifjúsági Főváros címre, jelentette be a Román Ifjúsági Tanács. Ez a hat város arra vállalkozik, hogy a saját elképzeléseit konkrét fejlesztési projektekben akarja megvalósítani, a fiatalok aktív részvételével.



A pályázatokat független zsűri értékeli, amely a nemkormányzati, a köz- és a magánszektor képviselőiből áll. Kielemzik a jelöltség motivációját, értékelik a város jelenlegi helyzetét, a javasolt koncepció koherenciáját, tiszteletben tartását; a döntéshozatal átláthatóságát, az emberi jogok és a megkülönböztetésmentesség érvényesülését a fogyatékosság, a nem, az etnikai hovatartozás, a vallás és a szexuális irányultság kritériumaitól függetlenül; a javasolt programok környezetre gyakorolt ​​hatását; a közszféra és a helyi ifjúsági szféra együttműködési elvének megvalósulását; a program végrehajtásához biztosított ifjúsági részvételi mechanizmusok minőségét; az anyagi források bevonásának potenciálját az ifjúsági programokra - tájékoztat a Román Ifjúsági Tanács sajtóközleményében.A terv szerint a második fordulóba 2-3 város kerülne be a felsorolt hat település közül.A kezdeményezők 2021. augusztus 30-án kihirdetik a Romániai Ifjúsági Főváros 2023 pályázatának döntőseit. A második fordulóba került városok pályázatait ismét független zsűri bírálja el, és október 9-én hirdetnek eredményt, ekkor derül ki, melyik település lesz Románia Ifjúsági Fővárosa 2023-ban.A Romániai Ifjúsági Főváros egy ifjúsági keretprogram, amelyet nemzeti szinten hoztak létre, és amely az Európai Ifjúsági Fővároshoz ( www.europeanyouthcapital.org ) hasonló elveken működik. A program lehetővé teszi az ifjúsági szervezetek számára, hogy előmozdítsák a számukra fontos kérdéseket, segít a helyi hatóságoknak azonosítani a fiatalok problémáit, valamint állami és magánbefektetéseket vonz be ezek megoldására.„Hat regisztrált jelöltünk van az ország minden szegletéből. A jelöltek közül kettő nem megyeszékhely. Bármelyik város, és minden helyi hatóság, amely a helyi ifjúsági mozgalommal társul annak érdekében, hogy jelöltséget nyerjen, már nyertes - és bármi legyen is a verseny kimenetele, az ország gazdagabb lett egy újabb várossal, amely figyel a jövő társadalmára. Az élhető, fenntartható városi ifjúsági ökoszisztémák előnyeinek egyszerű tudatosítása - amelyek a fiatalt a jövő városának társteremtőjévé alakítják - önmagában is fontos nyeremény” - véli, a Romániai Ifjúsági Főváros program stratégiai igazgatója és a kiválasztási folyamat koordinátora.2021-2022-ben egyébként Konstanca viselheti a Románia Ifjúsági Fővárosa címet.