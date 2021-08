Magyarellenes Steaua-szurkolók: panaszt tett a Diszkriminációellenes Tanácsnál a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz és a Román Labdarúgó Szövetséghez (FRF) a 2021. augusztus 4-én az FK Csíkszereda és a Bukaresti Steaua között lejátszott bajnoki mérkőzésen tapasztalt magyarellenesség kapcsán.



A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az illetékes szervektől felelősségre vonást és komoly szankciókat kér az ügyben. Mint ismeretes, a hadügyminisztérium kötelékébe tartozó, az Európai Unió viszonylatában példátlan módon közpénzből, tehát a magyar ajkú adófizetők hozzájárulásából is fenntartott professzionista futballcsapat mintegy 2,5 ezer fős szurkolótábora nyomdafestéket nem tűrő magyarellenes rigmusokkal, a stadionokban évek óta tiltólistán szereplő pirotechnikai eszközök tömkelegének folyamatos használatával kísérelték meg megfélemlíteni az FK Csíkszereda csapatát és közvetetten a romániai magyar közösség egészét - áll a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóirodájának közleményében., a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője elmondta, nagyon elégedetlen a román labdarúgó szövetség hozzáállásával, ami a klubok szankcionálását illeti az ultrák magatartása kapcsán.„Kimondottan elkeserítőnek tartom azt, hogy a román labdarúgó szövetség csak mímeli annak a látszatát, hogy javítani szeretne a helyzeten. Időnként műhelyeket hívnak össze és kikérik a jogvédelmi szervezetek véleményét a sportban előforduló xenofóbia visszaszorításával kapcsolatban, de végül a javaslataink süket fülekre találnak. Szimbolikus összegekkel és szimbolikus szankciókkal sújtják a klubokat, ami világos jelzés a keményvonalas szurkolók számára, hogy a magyarellenesség nem jár súlyos következményekkel a lelátókon. Én azt gondolom, akkor lehet majd Romániában előrelépni ezen a téren, ha végre lehetőség lesz a súlyos idegengyűlölő magatartást tanúsító szurkolók kitiltása a lelátókról és a klubokat nemcsak szimbolikus szankciókkal sújtják, amolyan cinikus enyhe ejnye bejnyékkel. Mi természetesen addig is fellépünk az összes rendelkezésre álló eszközzel, ahogyan eddig is, de határozottan szükség van arra, hogy szigorodjon a törvény e tekintetben és ehhez elengedhetetlenül fontos a román labdarúgó szövetség együttműködése és határozott álláspontja” – fogalmazott Benkő Erika. Marius Mandache képe a Pixabay -en.