Erdélystat: jelentősen nőtt a halálozások száma Erdélyben a járvány alatt

Jelentősen nőt az idei év első öt hónapjában a halálozások száma Erdélyben 2020, illetve 2019 hasonló időszakához képest - írja az Erdélystat. Az adataik szerint Székelyföldön is jelentős a növekedés.



2019-hez viszonyítva 21%-kal, 2020-hoz viszonyítva 23%-kal nőtt a halálozások száma 2021-ben

Erdélyben. Míg 2019-ben 83 751 Erdélyben élő polgár halálozott el, addig 2020-ban ez az érték megugrott: 97 825 főre nőtt. Ez 17%-os növekményt jelent.2021 első öt hónapjában 45 206 halálesetet anyakönyveztek Erdélyben. 2020 augusztusától kezdett növekedni az elhalálozások száma. A halálesetek száma a csúcsot novemberben érte el 12 501 fővel, amely érték csaknem duplája volt ez előző évinek. 2021 január-februárjában a halálozási többlet csökkent, majd idén március-áprilisban ismét növekedni kezdett. Májusban, bár kevésbé kiugró módon, de még mindig igen magas volt a halálozások száma Erdélyben. Összességében az idei év első öt hónapjábanA Hargita és Kovászna megyéből összesített Székelyföldön a halálozást tekintve főbb vonalaiban hasonló trendek figyelhetőek meg, mint Erdély egészében: 2020-ban 2019-hez képest mintegy 13%-kal nőtt Székelyföldön a halálozások száma, elsősorban az október-decemberi kiugró értékek miatt. A 2021-es év első öt hónapjában Székelyföldön összesen 3272 halálesetet anyakönyveztek, ez 15%-os növekmény 2019 és 24%-os 2020 hasonló időszakához viszonyítva (2848, illetve 2644 haláleset).

Az élveszületéseket tekintve kisebbnek tűnnek a változások.

Erdélyben bár 2020-ban 3207-tel kevesebb gyermek született, mint 2019-ben, ez „csak” 5%-os csökkenést jelent, és a csökkenés nem is az év utolsó hónapjaira koncentrálódott, tehát valószínűleg nem a járvány hatásáról van szó. 2021 első öt hónapjának adatai további jelentős, 10% feletti csökkenést vetítenek előre, de itt figyelembe kell venni, hogy ezek előzetes adatok, és a tapasztalatok szerint a véglegesítéskor jelentősen (akár 5% körüli mértékben) növekedhetnek ezek a születési statisztikákra vonatkozó adatok.Székelyföldön az elmúlt hónapok születési számai a teljes Erdélyt jellemző trendekhez képest még viszonylag elfogadhatóan alakultak. Míg 2019 és 2020 között Székelyföldön is apadt a születésszám (304 fővel, vagyis 6%-kal csökkent a gyermekek száma), 2021-ben – szemben Erdéllyel – már alig következett be további csökkenés. Az első öt hónapban már az előzetes adatok szerint is 1896 születést anyakönyveztek Székelyföldön, 2%-kal kevesebbet az előző évi hasonló adathoz viszonyítva. Az elmaradás jelentős része ráadásul egy hónapra, februárra vezethető vissza.

A házasodási folyamatokat teljesen egyértelműen és látványosan befolyásolta a járványhelyzet

és főként az azzal járó lezárások, korlátozások. A 2019-es év egy hagyományos házasságkötési mintát mutatott: Erdélyben 43 301 házasságot kötöttek, ezek 74%-át a május-októberi esküvői szezonban. A csúcsot az augusztus jelentette több mint 7500 esküvővel.2020-ban az első két hónapot követően a lezárások hatására zuhant a házasságkötések száma, áprilisban összesen 421 pár mondta ki a boldogító igent Erdélyben, ami minden valószínűség szerint történelmi mélypontot jelent. Ezt követően, bár emelkedni kezdett a házasságkötések száma, de az esküvők száma egész évben folyamatosan és jelentősen elmaradt a 2019-es értékektől. A „csúcshónap” augusztus volt 5159 esküvővel, hozzávetőleg annyival, amennyit ez előző év májusában kötöttek. Így 2020-ban egész évben összesen 27 738 házasságkötés történt Erdélyben, bő harmadával kevesebb az előző évinél.A 2021-es év első öt hónapja visszatérést jelent a 2019-es mintázathoz, bár annál egyértelműen azért alacsonyabb szinten. Az idei év első öt hónapjában kötött 9868 házasság mintegy másfélszerese a 2020. évi értéknek, de bő ötödével (21%-kal) elmarad a 2019-es „utolsó békeév” értékeitől. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a házasságkötési folyamatok elkezdtek visszatérni a járvány előtti kerékvágásba, de a statisztikákban (még) nem látszik nyoma annak, hogy az érintettek nagy számban pótolnák be a 2020-ban elhalasztott esküvőket.