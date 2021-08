Antal Árpád: elszabadult a magyarok elleni gyűlölet a román stadionokban

Mélységesen felháborító és kimondottan aggasztó lett a magyarellenesség gyakorisága és mértéke a romániai lelátókon - véli Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere.



"Azt kell mondanom, hogy elszabadult a magyarok ellen irányuló gyűlölet a román stadionokban, és azt láttuk, hogy a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) nem lépett fel kellő eréllyel ezen esetek kapcsán. Ezért határozottan felszólítjuk a labdarúgó szövetség vezetőségét, hogy egyrészt szigorítsanak a szabályokon, másrészt ezeket a szabályokat szigorúan tartassák be" - írta Facebook-bejegyzésében az elöljáró.A polgármester elmondása szerint egyeztetett a Román Labdarúgó Szövetség elnökével,val, aki közölte, "a szövetségnek a hatályos szabályok szerint kevés mozgástere van, és a kiszabható szankciók a hivatalos mérkőzésmegfigyelő jelentésétől függnek. A hatályos törvények értelmében az FRF csak a klubokra szabhat ki szankciókat, és az egyik megoldás az lenne, ha a törvényt úgy módosítanák, hogy a szurkolókat is büntetni lehessen ilyen rendellenességek esetén, akár a stadionokból való kitiltással.""Ugyanakkor azt gondolom, mindez nem elég. Fontosnak tartom azt is, hogy az UEFA-nak is jelezzük a román futballban uralkodó állapotokat, és felkérjük őket, monitorizálják a román bajnokságot és az UEFA-ra jellemző szigorral lépjenek fel azokkal a klubokkal szemben, melyek szurkolói magyarellenes magatartartást tanúsítanak. Hajrá, Sepsi!" - zárta bejegyzését a polgármester.