Friss adatok: kb. a fél ország szerzett védettséget. Ergo, a másik fele nem védett

Az oltásra jogosult, azaz a 12 éven felüli lakosság mintegy 30 százaléka van beoltva jelenleg koronavírus ellen. Bukarestben a legnagyobb az átoltottság, 48 százalékos, további 11 megyében szintén nagyobb az országos átlagnál, 27 megyében 20 és 29,9 százalék közé tehető a beoltottak aránya, négy megyében pedig 20 százalék alatti - jelentette ki kedden az országos oltási kampány koordinátora, Valeriu Gheorghiţă.



A települések listáját az augusztus 5-éig regisztrált adatok alapján készült átoltottsági arányokkat itt lehet böngészni , a megyéken belül a különböző kisrégiók átoltottsági arányát pedig ezeken a térképeken lehet megnézni. Az országos sereghajtók közt lévő Kovászna megyében a legmagasabb átoltottsági arányt Sepsiszentgyörgyön regisztrálták (23,94%).Hargita megyében Borszék vezet (44,49%), Csíkszeredában az arány 29,05%. Marosvásárhelyen 35,58% van beoltva, Kolozsváron 44.41%, Szatmárnémetiben 32,02%, Nagyváradon 30,18%.

50% védett - azaz a másik 50% nem védett!



Romániában jelenleg mintegy 50 százalékra tehető azoknak az aránya, akik akár vakcináció, akár a COVID-19-ből való felgyógyulás révén védettséget szereztek a koronavírussal szemben - mondta Valeriu Gheorghiţă.Valeriu Gheorghiţă szerint az így kialakult immunitásnak köszönhetően minden bizonnyal visszaszorul a kórházi kezelést igénylő esetek, illetve a koronavírus okozta elhalálozások száma. "Ugyanakkor azonban meg kell értenünk, hogy

jelenleg a lakosság 50 százalékának nincs semmiféle immunitása

" - nyomatékosította.Hozzátette, a CNCAV célja tovább növelni a beoltottak számát, főleg a sérülékeny csoportokhoz tartozók körében, az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy esetükben kétszer nagyobb a kórházba kerülés kockázata.Az oltásparancsnok rámutatott, annak ellenére, hogy nő az új megbetegedések száma, Romániában "stabil" a helyzet más európai országokhoz viszonyítva.Az elmúlt hetekben lassan, de folyamatosan növekedett a koronavírusos fertőzéses esetek száma.

Az elmúlt két hétben igazolt új esetek 81,5 százalékában olyan személyek fertőződtek meg, akik nem kaptak oltást, a halálos áldozatok 92,6 százaléka pedig szintén immunizálatlan beteg volt.

Az új fertőzések korcsoportok szerinti elemzése azt mutatja, hogy a vírus elsősorban a 40 év alattiak körében terjed. A fertőzöttek átlagéletkora csökkenő tendenciát mutat, az elmúlt két hétben 43 év volt, miközben a tesztelt populáció átlagéletkora 48 év. A halálos áldozatok átlagéletkora szintén csökkenőben van, az elmúlt két hétben 69 év volt, az előző két hétben pedig 71 év - sorolta az adatokat Valeriu Gheorghiţă.A katonaorvos tájékoztatása szerint az augusztus 2-8. közötti héten jegyzett fertőzésekből 313-at okozott a koronavírus Delta variánsa, ez 51 esettel több, mint előző héten. A 313 fertőzött személy több mint 80 százaléka nem volt beoltva. A Delta variánssal fertőzöttek közül 19-en haltak meg, köztük egyetlen olyan személy, aki korábban megkapta az oltás mindkét dózisát."Brit és izraeli felmérésekből tudjuk, hogy az alkalmazott vakcinától függetlenül a teljes immunizáltság 90 százalékos hatékonysággal megelőzi a kórházi kezelést igénylő, illetve a súlyos megbetegedést, valamint az elhalálozást" - közölte Valeriu Gheorghiţă. A katonaorvos megemlítette azt is, hogy egy szingapúri felmérés szerint a Delta variánssal fertőzött és teljesen immunizált személyek körében rövidebb a betegség lefolyása és a tünetek is enyhébbek, mint azoknál, akik nincsenek beoltva.

A város beoltja a falut?



Valeriu Gheorghiţă közlése szerint a romániai községek mintegy 95 százalékában elkezdődött a koronavírus elleni oltás.elnevezésű kezdeményezés keretében a romániai községek 95 százalékában, azaz 2776 településen kezdődött el az oltási tevékenység, és 1677-ben le is zárult már.Az oltási kampány elejétől több mint 2,5 millió adag oltóanyagot használtak fel vidéki településeken, ami az országban eddig összesen felhasznált dózisok 26 százalékát teszi ki. A falun élők közül 1,1 millió személy kapta meg a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját. "Gyakorlatilag városon kétszer nagyobb az átoltottsági arány, mint falun" - tette hozzá.A katonaorvos elmondta, a településeken korábban kialakított oltóközpontok mintegy 20 százaléka ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét, 615 továbbra is működik, mintegy 60 százalékuk csökkentett nyitvatartással.A családorvosok 32,5 százaléka, azaz 3114-en vesznek részt az oltási kampányban, augusztus 9-éig több mint 308 ezer személyt immunizáltak a családorvosi rendelőkben.Az állami kórházak közül 148-ban van lehetőségük az oltás felvételére a beutalt krónikus betegeknek, és 26 magán egészségügyi intézményben is lehetőség van a beutalt páciensek immunizálásra. Az állami kórházakban 6313, a magánkórházakban 1404 beteg kapta meg így az oltást.