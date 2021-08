Mintegy százan tüntettek Bukarestben az erőszakkal feloszlatott 2018-as diaszpóratüntetés évfordulóján

A megengedettnél jóval kevesebben, mintegy százan vonultak kedd este Bukarestben a kormány épülete elé, hogy a 2018. augusztus 10-i diaszpóratüntetésen történt csendőri erőszak kivizsgálását és a vétkesek felelősségre vonását követeljék.



A hatályos járványügyi korlátozások ötszázra korlátozzák a tüntetések megengedett létszámát. A három éve történt erőszakos tömegoszlatás után több mint hétszáz tüntető tett feljelentést a csendőrség ellen az elszenvedett sérülésekre, hatalmi túlkapásra hivatkozva.A keddi megmozdulás résztvevői nagyméretű román és európai uniós lobogókat terítettek a földre és "A 2018. augusztus 10-i csendőrjárás bűnöseinek felelősségre vonását követeljük", "Nem azért fizetjük a bírákat, hogy a bűnözőket megmentsék", "Oldják fel az augusztus 10-i bevetési jegyzőkönyvek titkosítását" feliratú táblákat emeltek a magasba. A térre a megmozdulást meghirdető 13 civil szervezet egyike egy rózsaszínű, több mint kétméteres elefántmakettet is begördített,államfő egy emlékezetes hasonlatára ("Van egy elefánt a szobában, de nem látható. Valójában két elefánt van, a kegyelmi rendelet és a Btk módosítása") utalva , aki egy kormányülésen óva intette az akkor hatalmon lévő szociáldemokratákat (PSD), hogy társadalmi vita nélkül, titokban próbálják enyhíteni a büntető törvénykönyv korrupcióellenes szigorát.A tüntetés szervezői - 11 szervezet és egyesület: Coruptia ucide (A korrupció öl), Declic, Arad Civic (Polgári Arad), Geeks for Democracy, Rezistența Civică Galați (Galaci Polgári Ellenállás), Voluntari în Europa (Európai Önkéntesek), Ștafeta Steagului Uniunii Europene (Az EU Zászlajának Stafétája), Evoluție în Instituție (Fejlődést az Intézményekben), Inițiativa România (Romániai Kezdeményezés), Insistăm (Ragaszkodunk), Rezistența (Ellenállás) - petíciót is indítottak , amelyben az "Augusztus 10. dosszié" igazságos kivizsgálását követelik. A petíciót már több mint 61 ezren írták alá.A román médiában megszólaltatott demonstrálók jelezték: Johannis 2019 őszén hatalomra került pártjában, a Nemzeti Liberális Pártban (PNL) is csalódtak, az erőszakos tömegoszlatás óta eltelt három év és az "Augusztus 10. dosszié" még mindig az illetékességi viták útvesztőjében bolyong a különböző ügyészi részlegek és bíróságok között, miközben a sajtó által felelősnek tartott csendőrségi vezetők továbbra is a helyükön vannak, vagy 42-45 évesen tartalékos állományba vonultak.A külföldön élő román vendégmunkások 2018. augusztus 10-én az akkor kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői ellen szerveztek nagyszabású megmozdulást a kormány épülete előtt. A tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva a csendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a sok tízezres tömeg "lecsillapítására", majd sötétedés után erővel kiszorította a tüntetőket a térről. A demonstráción 450 ember, köztük 35 csendőr szorult helyszíni orvosi ellátásra, 70 embert kellett kórházba szállítani.A vétkesek felelősségre vonása két szálon indult el: a csendőrök elleni panaszokat eredetileg a katonai ügyészség kezdte vizsgálni, később a csendőrség is feljelentést tett a szervezett bűnözés elleni ügyészségnél (DIICOT), azt állítva, hogy a tüntetők közé vegyült rendbontók az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatását kísérelték meg.A DIICOT tavaly mindkét fél panaszát megalapozatlannak minősítette, és vádemelés nélkül lezárta a vizsgálatot, de a közfelháborodás nyomán, több ellentmondásos bírósági végzés után a bukaresti ítélőtábla idén áprilisban jogerősen elutasította a vádhatóság határozatát, és a bűnvádi eljárás lefolytatására kötelezte a katonai ügyészséget, de a román média szerint érdemi előrelépés nem történt az ügyben.