Már benne vagyunk a negyedik hullámban, és ősszel jön a java

Valeriu Gheorghiță szerint pesszimista forgatókönyv esetén szeptember második felére elérjük ismét a napi 1500-1600-as esetszámot.



Az országos oltási kampány koordinátora szerint az, hogy mi lesz szeptemberben, sok tényezőtől függ, többek között a fertőzőbb vírusvariánsok terjedésétől, újabb korlátozó intékedések bevezetésétől, amelyekkel csökkenteni lehet a terjedést, illetve természetesen a populáció felelős magatartásától, beleértve azt is, hogy milyen arányú lesz az átoltottság.Az utóbbi időszakban naponta 10 ezer alatti azok száma, akik oltást kapnak Romániában; kedd esti adat szerint az azt megelőző 24 órában 9033 személy kapta meg valamelyik vakcinát - derül ki a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) adataiból. Ezzel 9.531.018-ra nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 5.087.276 személyt oltottak be, közülük 4.945.811-en mindkét dózist megkapták.Gheorghita aggasztónak nevezte, hogy jelenleg százezer lakosra 14 nap alatt összesítve 9,3 új fertőzés jut, ám az Európai Betegségmegelőző Központ elemzései alapján ez az arány a következő két hétben megduplázódhat. Ez az előrejelzés nemcsak Romániára érvényes, hanem 17 európai prszágra, ahol a fertőzések száma nő.Néhány napja, a bukaresti Marius Nasta Intézet menedzsere arról beszélt, már 3 hete gyakorlatilag elkezdődött nálunk is a járvány negyedik hulláma, amelyben a Delta variáns válik dominánsá. A csúcs őszire várható, akkor lesznek ismét magasak a napi új fertőzésszámok. Mahler ugyanakkor úgy vélte, a nyájimmunitásnak az az elmélete, ami az 1918-as spanyolnátha-járvány idején működött - tehát ha a populáció 70%-a akár oltás, akár fertőzés útján immunissá válik, akkor a további terjedésnek nagyon kicsi az esélye -, úgy tűnik, hogy nem alkalmazható az új koronavírus Delta variánsa esetében.A Delta variáns nemcsak jóval fertőzőképesebb, de jobb a receptorkötő képessége ( erősebben „kapaszkodik” a sejtjeinkbe és könnyebben be is jut ), ugyanakkor Mahler szerint "be tudja csapni" a szervezet által (oltás vagy fertőzöttség után) termelt antitesteket, hogy "ne ismerjék fel" vírusként.Mahler szerint aggasztó az esetszámok növekedése Romániában; olyan országok, ahol jóval magasabb az átoltottsági arány, mint Romániában, ismét korlátozásokat vezetnek be, azaz maszkviselési kötelezettséget és a tömeges gyülekezés limitálását.

Őszire nálunk is újabb korlátozások várhatók, ahogy tovább emelkednek az esetszámok

- jelentette ki Mahler.Végül ismét hangsúlyozta: továbbra is tájékoztatni kell a lakosságot a koronavírus elleni oltás előnyeiről, mert

az oltás - ha nem is véd meg teljes biztonsággal a fertőződéstől - megvéd attól, hogy a betegség súlyos lefolyású és akár végzetes kimenetelű legyen