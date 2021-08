Florin Cîţu 20 éve ittasan vezetett Amerikában, még fogdában is ült emiatt

Florin Cîţu kormányfő szerdán megerősítette, hogy 20 évvel ezelőtt megbírságolták az Amerikai Egyesült Államokban alkohol hatása alatt történő vezetés miatt. Hozzátette: hibát követett el, amelyért drágán megfizetett, még az autóját is kénytelen volt eladni akkor.



A kormányülést követően az újságírók megkérték a miniszterelnököt, kommentálja azokat az információkat, amely szerint 2000-ben két napig fogdában ült az Amerikai Egyesült Államokban, mert állítólag "alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetett"."Igen, 20 évvel ezelőtt; alkohol hatása alatti vezetésről volt szó. Kifizettem a bírságot, egy nagyon magas bírságot. Kihágásnak minősült a tett. Elkövettem egy hibát 20 évvel ezelőtt. Érdekes, hogy négy választási forduló alatt nem került elő ez az információ, most, a PNL belső választásán előkerül" - mondta Florin Cîţu a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján.Arra a kérdésre, hogy ő vezette-e a gépkocsit, és hogyállamelnök, valamintkormányfő értesült-e erről az incidensről, amikor őt pénzügyminiszternek, majd később miniszterelnöknek kinevezték, Cîţu így válaszolt: "Én vezettem, ismétlem, hibát követtem el, amiért nagyon drágán megfizettem, el kellett adnom a kocsimat is akkor, és egy évig gyalog jártam. Húsz évvel ezelőtti történésről van szó, amire nem vagyok büszke, de megtörtént. (...) Kihágásnak minősült, tudják, hogy Romániában is fizettem már bírságokat közlekedési kihágások miatt".A hírt, miszerint a kormányfő amerikai egyetemi tanulmányai idején ittas vezetésért fogdában is ült, először a Flux24 hozta le . Az eset 2000-ben történt (ekkor Cîţu már doktorandusz volt), és 1000 dolláros büntetést kellett fizetnie a kihágásért.PNL-elnök, Cîţu riválisa az ősszel esedékes PNL-tisztújításon, azt nyilatkozta , nem tudott a 20 évvel ezelőtti, Cîţut érintő incidensről, így abszurdnak nevezte azt a feltételezést is, hogy az őt támogatók szivárogtatták volna ki ezt az információt a kormányfőről.