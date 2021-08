Az EMNT az Európa Tanácsnál emel panaszt Ludovic Orban „asszimilációra buzdítása” miatt

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) magyarellenes programbeszédnek, a Székelyföld elrománosítására tett felhívásnak tartja Ludovic Orban liberális pártelnök Székelyföld etnikai összetételének módosításáról szóló csíkszeredai nyilatkozatát, és az Európa Tanácsnál (ET) emel panaszt Románia ellen a kisebbségvédelmi keretegyezmény megsértése miatt - derült ki az EMNT elnökségének az MTI-hez csütörtökön eljuttatott állásfoglalásából.



EMNT-elnök által aláírt nyilatkozat szerint a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke "a Ceausescu-féle asszimilációs politika posztkommunista zászlóvivőjeként" arra buzdította a PNL Hargita megyei pártaktíváját, hogy a térség gazdasági potenciáljának fejlesztése révén annak etnikai összetételét is igyekezzenek megváltoztatni.Az állásfoglalás szerzői hangsúlyozzák: a bukaresti képviselőház elnöki tisztségét is betöltő PNL-elnök nyilatkozata a diktatúra legsötétebb éveit idézi, amikor is "a nacionálkommunista homogenizációs politika legfőbb célja volt a magyarlakta vidékek etnikai arányának visszafordíthatatlan megváltoztatása".Az EMNT elnöksége szerint a kormányban részt vevő RMDSZ politikusainak nem lenne szabad Ludovic Orban megnyilatkozását "kampányfogásként", vagy "buta és átgondolatlan" elszólásként lekicsinyelni, hanem elégtételt kellene kérnie, nyilatkozata visszavonását kellene követelnie koalíciós partnerétől. A szervezet szerint ugyanis valóságos hadüzenetről van szó, amely Erdély - különösképpen a tömbmagyar Székelyföld - etnikai összetételének mesterséges megváltoztatását célzó, száz éve tartó román nacionalista programját eleveníti fel és hirdeti meg újra.A közlemény leszögezi: Ludovic Orban Székelyföldön elhangzott "magyarellenes programbeszéde" teljességgel ellentétes az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló, Románia által is elfogadott keretegyezményével, amely kimondja, hogy a részes felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségek által lakott területeken fennálló etnikai arányok megváltoztatására irányulnak. Az EMNT rámutat: az előző években benyújtott árnyékjelentéseiben is több ízben felhívta a figyelmet arra, hogy Románia számos esetben súlyosan megsértette a kisebbségi keretegyezményt, és Ludovic Orban "hungarofób" megnyilatkozása is arra készteti, hogy panaszt tegyen a keretegyezmény tanácsadó testületénél, illetve az Európa Tanács illetékes fórumain.