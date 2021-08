A miniszterelnöknek egy pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy lemondjon

Florin Cîţu miniszterelnöknek nem áll szándékában lemondani tisztségéről, amiért 21 évvel ezelőtt megbüntették az Amerikai Egyesült Államokban alkoholos befolyásoltság alatt történő gépjárművezetés miatt.



A kormányfő azt mondta a Victoria-palotában tartott szombati sajtótájékoztatóján, hogy „egy pillanatig” sem mérlegelte a lemondást.„Végig kell vinnünk ezt a kormányzást, végig kell vinnünk az elkezdett reformokat. Egy 21 évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokban történt esetnek, amelyet egyébként sajnálatosnak tartok, nincs semmi köze ahhoz, amit mi jelenleg teszünk” – tette hozzá.Cîţu ugyanakkor rámutatott, „kellemetlenül meglepték” a koalíciós partnerek azon nyilatkozatai, amelyek szerint az USA-beli történés erkölcsi aggályokat vet fel.„Amikor az állami vasúttársaság igazgatója nyolc órán át hagyta várni az embereket, anélkül, hogy segített volna nekik, nem hallottam semmiféle nyilatkozatot. Mint ahogyan akkor sem, amikor koalíciós partnereink kezet ráztaka PSD lépcsőin, vagy a PSD emberei mellettük ültek a kormányban. Ezeket a vitákat a koalícióban kell lefolytatni, ott beszélgessünk erkölcsről, nem a nyilvánosság előtt” – fogalmazott.Újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta,államfőt nem tájékoztatta az egyesült államokbeli esetről, csak utólag beszélt vele erről,pártelnök azonban feltételezése szerint tudott az ügyről, még mielőtt az nyilvánosságra került volna.„Egy kollégám mondta, hogy néhány hónapja megmutatta neki a papírt (Ludovic Orban - szerk. megj.), tehát feltételezem, hogy tudott az információról” – nyomatékosította.Florin Cîţu rámutatott, a csaknem 21 évvel ezelőtti eset megtanította őt arra, „hogy az alkohol és a vezetés nem összeegyeztethető”, és azóta nem fordult elő vele, hogy alkoholfogyasztás után volánhoz üljön.Az esetre visszaemlékezve azt mondta, szobatársa születésnapját ünnepelték, onnan tartott hazafelé, amikor megállították a rendőrök. Emlékei szerint sört fogyasztott előzőleg, és ezt be is ismerte, amikor megállították, majd követte az Iowa állam vonatkozó törvényei által előírt eljárást. Úgy emlékszik, kevesebb mint 48 órát töltött a fogdában. Minden bírságot kifizetett, el kellett adnia az autóját, hogy fedezni tudja az üggyel járó minden költséget, ez eljárás végén azonban az ügy lezárult, nem korlátozták semmiféle jogát, vízumát 2009-ben megújították, és azóta több ízben is ellátogatott az USA-ba – szögezte le.