A bukaresti „normalitás menetén” pár százan, míg a Pride-on 7-8 ezer személy vonult fel

Pár száz személy vonult fel szombaton Bukarestben a „normalitás menetének” nevezett demonstráció keretében, amelyet a hagyományos család védelmében, a melegfelvonulás egyfajta ellentüntetéseként szervezett meg az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) Párt – számol be az Agerpres.



Előbb a szexuális kisebbség jogait el nem ismerő résztvevők a bukaresti Győzelem téren gyülekeztek, majd felvonultak a fővárosban, többek között az Egyetem és az Egyesülés tér érintésével.Román zászlókat lengettek és táblákat tartottak a magasba az azonos neműek házasságát, az azonos nemű párok általi örökbefogadást és a genderideológiát ellenző, az LMBT-közösség ellen irányuló feliratokkal. A részvevők egy részénél szentkép és fakereszt is volt.Ezzel szemben a Bukaresti Pride résztvevőit késő délután már 7-8 ezer főre becsülték. Mivel a felvonulást a hatóságok 500 személy részére engedélyezték, várhatóan megkapják a törvény által előírt büntetést, azaz 10 ezer lejt – számol be a G4media.A felvonulás délután (a "normalitás menete" után) 17 órától kezdődött a Győzelem sugárúttól, és a terv szerint 20:30-kor zárják az Egyetem téren.A 2021-es Bukaresti Pride kapcsán történt egy apró félreértés: nem sokkal a felvonulás előtt a hatóságok a sajtóban cáfolták azt az elterjedt hírt, mi szerint a szervező Accept Egyesület kötött volna egy egyezséget, hogy túlléphetik a megengedett létszámhatárt, azaz az 500 létszámot.Az Egyesület a közösségi médián reagált : ők is cáfolták ilyen külön-egyezség létét, ugyanakkor hozzátették, hogy a félreértés abból fakadt, hogy míg 500 személyre kaptak engedély, ők tájékoztatták a hatóságokat, hogy a visszajelzések szerint akár 10 ezer fő is elmehet a szexuális kisebbségek jogait és elismerését követelő demonstrációra. Ők pedig figyelembe véve a járványügyi adatokat (Bukarestben a Covid-19 incidenciája 0,3 ezrelék), vállalják a felelősséget az eseményért, de nem korlátozzák a résztvevők létszámát.