Afganisztán: már Kabulban vannak a tálibok

Elfoglalták Kabult a tálibok és az afgán kormánnyal tárgyal egy küldöttségük a békés hatalomátvétel érdekében - írja az Al Arabiya. A lap információi szerint Ashrf Gháni elnök még vasárnap folyamán le fog mondani.



A BBC azt írja, hogy a belügyminisztérium videóban jelentette be a békés hatalomátadást egy ügyvivő ideiglenes kormánynak.A délelőtt folyamán helikopterekkel evakuálták az Egyesült Államok nagykövetségének dolgozóit, miközben a tálibok minden oldalról behatoltak a fővárosba. A katonaság nem szállt harcba velük, a civilek biztosítása volt a feladatuk.Az elmúlt 24 órában harc nélkül megadta magát több tartomány és város is, a kormányerők kezén gyakorlatilag már csak a főváros maradt, ahová ezrek menekültek a tálib előrenyomulás elől. (hírszerk.)Címoldali kép: Jeff via Flickr Commons