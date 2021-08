Saját doktori disszertációjának felülvizsgálatát kéri az oktatási miniszter

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter saját doktori dolgozatának felülvizsgálatát kéri a bukaresti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemtől. Igénylésébe azt is belefoglalta, hogy ezt követően a felsőoktatási intézmény küldje el disszertációját az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanácsnak (CNATDCU) is ellenőrzésre.



A miniszter vasárnap úgy nyilatkozott, egy felelős döntéshozó csak az olyan döntések mellett tud hitelesen kiállni, amelyeket személyes példával alá tud támasztani, ezért kérte meg az egyetemet, amelynél 21 évvel ezelőtt megvédte doktori disszertációját, hogy ellenőrizze azt, és vesse össze 1988-ban elkezdett tudományos tevékenységével. Továbbá kéri, hogy az egyetem küldje tovább dolgozatát a CNATDCU-nak is, hogy az itteni szakértői bizottság is vizsgálja felül."Azért kezdeményeztem mindezt, mert a felelősség felvállalása olyan elv, amelytől nem lehet eltérni. Remélem, a felsőoktatásban tevékenykedő más vezetők, a szakterület kulcsfigurái, az akadémiai integritás előmozdítói is követik majd példámat" - fogalmazott.Sorin Cîmpeanu ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a CNATDCU egy korábbi igénylésére válaszolva mielőbb kidolgozza a plágium megelőzését célzó stratégiát. Hozzátette, az egyetemeket is felkérte, hogy fektessenek hangsúlyt erre, és idéntől elkezdik az akadémiai etika és integritás védelmére irányuló törekvések anyagi támogatását is.