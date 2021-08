Tanügyminiszter: a Blanquer-eljárás szerint kezdődhet a tanév

Sorin Câmpeanu oktatásügyi miniszter szerint szeptember 3-án tudjuk meg egészen pontosan, milyen szabályok lesznek érvényesek az iskolákban a következő tanévben. Ekkor jelenik meg ugyanis a tanügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium közös rendelete, melyben részletezik, mi a teendő a járványügyi intézkedések terén.



A tárcavezető leszögezte: szeptember 13-án indul a tanév.Câmpeanu ugyanakkor azt is elmondta, hogy "nagyon sok veszteséggel" jár az online oktatás, ezért lehetőleg ezt kerülni fogják. "

Nemkívánatos az online, és nemkívánatos a hibrid rendszer sem

" - szögezte le.A miniszter szerint elképzelhető, hogy a Franciaországban alkalmazott rendszert vezetik be nálunk is. A francia tanügyminiszterről elnevezett ún. Blanquer-eljárás azt jelenti, hogy

jelenléti rendszerben folyik az oktatás egy iskolában mindaddig, amíg fel nem fedeznek egy fertőzöttet

. Ha pedig koronavírusos esetet azonosítanak, attól kezdve csak azok járnak be az iskolába, akik be vannak oltva, a többiek otthonról, online követik az órákat."Tulajdonképpen ezzel az eljárással is a hibrid módszernél kötünk ki, de szükség van valamiféle megoldásra" - vélekedett a miniszter.Hozzátette: tesztelni csak azokat a diákokat fogják, akik tüneteket mutatnak.