Orvosok figyelmeztetnek: gyakran adnak hamis negatív eredményt az otthon végzett antigén-tesztek

Egyre több orvos igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a patikában megvásárolható, otthon alkalmazott antigén-tesztek igen gyakran adnak hamis negatív eredményt.



Az adevărul.ro megszólaltattat, a Temesvári Járványkórház igazgatóját, aki megerősítette: több olyan esetük is volt, hogy a koronavírusos páciens súlyos állapotban került kórházba, mivel az otthoni tesztelés nem mutatott ki fertőzést."Voltak, akik 2-3 tesztet is végeztek magukon, és mindegyik negatív lett. Emiatt nem kerültek szakemberhez időben. Úgy vélem, nem használják eléggé szakszerűen az antigén-teszteket: nem várják ki a megszabott időket, illetve nem az előírások szerint végzik el a mintavételt" - fejtette ki.Hozzátette: azt javasolja, hogy ha valaki covid-fertőzésre utaló tüneteket észlel, keressen fel szakembert és végeztessen PCR-tesztet, még akkor is, ha az otthoni antigén-teszt negatív eredményt adott.