Kánikula, légköri instabilitás, majd lehűlés várható a következő 2 hétben

Néhány napig tartó kánikula után fokozott légköri instabilitásra, majd lehűlésre lehet számítani a következő két hétben - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 16-29. közötti időszakra vonatkozó hétfői előrejelzéséből.



A prognózis szerint a Bánságban a hétfői kánikula után (38 Celsius-fokos átlagos csúcshőmérséklet és átlagban 21 fokos éjszakai minimumok) keddtől hűvösebbé válik az idő. Szerdán az átlagos csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, éjszaka pedig 13 fokra is lehűlhet a levegő. Augusztus 20-25. között ismét felmelegedés következik, 31-33 fokos átlagos csúcshőmérséklettel, 16 fok körüli éjszakai minimumokkal. A hónap végéig az átlagos csúcshőmérséklet 27-28 fokra csökkenhet, éjszaka pedig 14 fokra hűlhet le a levegő. Augusztus 17-én a légköri instabilitás lesz jellemző az egész régió időjárására, bőséges záporokra is számítani lehet, ezt követően augusztus 24-ig számottevő csapadékhullás nem várható. A hónap végén elszórtan esők lehetségesek.A Körösök-vidékén a hétfői nagy meleget követően augusztus 17-18-án erőteljes lehűlés következik, az átlagos csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, éjszaka 12 fok is lehetséges. Augusztus 20-25. között ismét felmelegedés következik, 30 fokos átlagos csúcshőmérséklettel, 14-15 fok körüli éjszakai minimumokkal. A hónap végéig az átlagos csúcshőmérséklet a sokéves átlagnak megfelelő 27 fokra csökkenhet, éjszaka pedig 12-13 fokra hűlhet le a levegő. A hét első napjaiban légköri instabilitás jellemzi a régió időjárását, bőségesebb esőzés azonban csak 17-én várható. Ezt követően augusztus 24-ig számottevő csapadékhullásra nem kell számítani, az esők elszórtan visszatérhetnek a hónap végén.Erdélyben kedden is nagy hőség, elszórtan kánikula várható, 32-34 fokos átlagos csúcshőmérséklettel és 16 fok körüli éjszakai minimumokkal. Augusztus 18-19-én erőteljes lehűlés következik, az átlagos csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul, éjszaka 10-12 fokos minimumokra lehet számítani. Ezen a két napon Székelyföldön éjszaka 10 fok alá is lehűlhet a levegő. Augusztus 20-25. között felmelegedés következik, 28 fokos átlagos csúcshőmérséklettel, 10-11 fokos éjszakai minimumokkal. A hét első napjaiban légköri instabilitás jellemzi a régió időjárását, augusztus 17-18-án kiterjedt záporokra lehet számítani. Az esők elszórtan visszatérhetnek a hónap végén, számottevő csapadékhullásra addig nem kell számítani.Máramarosban szintén nagy hősséggel kezdődik a hét, 33-34 fokos átlagos csúcshőmérséklettel és 17-18 fok körüli éjszakai minimumokkal. Augusztus 18-19-én erőteljes lehűlés következik, az átlagos csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul, éjszaka 11-12 fokos minimumokra lehet számítani. Augusztus 20-25. között felmelegedés következik, 28 fokos átlagos csúcshőmérséklettel, 13-14 fokos éjszakai minimumokkal. Ezután a hónap végéig további enyhe lehűlés elképzelhető. A régióban a hét elején fokozódik a légköri instabilitás, kierjedt és bőséges esőkre kedden lehet számítani. Ezután egy hétig csapadékhullás már nem valószínű, újabb esők augusztus 24. után lehetségesek.Hegyvidéken a hétfőn még 24 fokos átlagos csúcshőmérséklet - a légköri instabilitás fokozódásával - 15-16 fokra csökken. Augusztus 20-25. között felmelegedés következik, 18 fokos átlagos csúcshőmérséklettel, ami a hónap végére ismét 16 fokra mérséklődik. Az éjszakai minimumok átlaga az időszak első felében 14-15 fok körüli lesz, majd a hónap végéig 8-11 fokra csökken. Gyakoribb és bőségesebb esők augusztus 17-18-án lehetségesek. Az időszak többi részében délutánonként elszórtan légköri instabilitás várható, főként augusztus 25. után.