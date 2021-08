Orban torkának ugrottak a PNL vezetői a Cîțu ellen folytatott „nyilvános lincselés” miatt

Közös közleményben határolódott el Ludovic Orban pártelnöktől a PNL 67, jelentős pozíciót betöltő vezetője. "Becstelenségnek" nevezték, amit csinál és amiket beszél, azzal vádolva, hogy az egyéni érdekeit tartja kizárólag szem előtt, és azzal sem törődik, hogy viselkedésével óriási károkat okoz a liberális pártnak.



Kifogásolták, hogy módszeresen romboljaPNL-s miniszterelnök hitelét, és hogy még - a PNL-hez szintén nagyon közel álló -államelnököt is támadja.A nyilatkozat aláírói között olyan fajsúlyos politikusok is vannak, mintkolozsvári polgármester, a párt 3 országos alelnöke:és, illetve, a párt főtitkára, valamint miniszteri tisztséget betöltők:(honvédelmi miniszter),(belügyminiszter),(energiaügyi miniszter),(tanügymniszter) és(kulturális miniszter).Az őszi elnökválasztáson Cîțut támogató PNL-vezérek ezzel lényegében elismerték, amit amúgy is sejteni lehetett: Ludovic Orban áll a kormányfő ellen pár hete megindult lejárató kampány hátterében. A jelenlegi PNL-elnök úgy igyekszik megtartani a pozícióját, hogy próbálja aláásni ellenfele hitelét.Amint arról beszámoltunk, kb. egy hete lett a sajtóban megszellőztetve az, hogy 20 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban Cîțut ittas vezetésen érték , amiért bírságot kapott és 2 napig fogdában is ült. Vasárnap pedig egy olyan dosszié látott napvilágot, mely szerint a jelenlegi miniszterelnök majd' 20 évvel ezelőtt egy kb. 7.000 dolláros banki tartozást hagyott maga után az USÁ-ban Cîțu az ittas vezetést elismerte, a vissza nem fizetett hitellel kapcsolatban viszont állította: az Iowa állambeli bíróság elutasította az ellene benyújtott keresetet. ( universul.net , hírszerk.)