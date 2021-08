Mégiscsak jóváhagyta a bíróság, hogy továbbra is polgármester legyen Șotrile község gyermekpornóért elítélt elöljárója

Véget ért a huzavona a Prahova megyei Şotrile község volt polgármesterének ügyében, akinek új mandátuma igazolását több ízben is megtagadták bíróságok. A legújabb - jogerős - döntés értelmében a gyermekpornográfiáért jogerősen elítélt férfi továbbra is vezetheti a községet.



A különös ügyről több alkalommal is írtunk két mandátumon keresztül vezette a PSD színeiben a települést, a tavaly szeptemberi helyhatósági választásokon pedig függetlenként indult és nyert a szavazatok 41,22%-át szerezve meg.Független indulásának valószínűleg köze lehetett ahhoz, hogy 2019 őszén jogerősen elítélték gyermekpornográfiáért. Egy év és hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Ploiești Megyei Fellebbviteli Bíróságon.Hiába nyert azonban tavaly ősszel is, a mandátumát - az ítéletre hivatkozva - nem igazolta a Câmpinai Bíróság, a Prahova Megyei Törvényszék pedig helybenhagyta a döntést.Mivel a polgármesteri tisztség üresen maradt, időközi választást írtak ki idén nyáron, amit Davidescu szintén megnyert. Július 16-án viszont a Câmpinai Bíróság ismét megtagadta a mandátum igazolását, újfent a gyermekpornográfia miatt kiszabott büntetésre hivatkozva. A volt polgármester ismét fellebbezett, és - láss csodát! - kedden a Prahova Megyei Törvényszék helyt adott a keresetének: igazolta a mandátumát, így ismét gyakorolhatja a polgármesteri jogköröket.A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) vádirata szerint Davidescu 2016-2017-ben együtt élt egy kiskorúval, a lány a kapcsolat kezdetén 13 éves volt. Szexuális kapcsolatot viszont csak azután kezdeményezett (és gyakorolt később rendszeresen) vele, miután betöltötte a 16. évét. Mint megjegyzik, a lány anyagilag is függött tőle, és egyéb téren is nagy befolyást gyakorolt rá."Mivel a sértett fél megtagadta, hogy továbbra is fenntartsa a kapcsolatot, a gyanúsított elkezdte zsarolni. Azzal fenyegette a kiskorút, hogy ha nem folytatja vele a kapcsolatot, nyilvánosságra hoz róla készült kompromittáló, pornográf jellegű felvételeket, illetve hogy megmutatja ezeket a szüleinek" - írta az ügyészség az eljárás kezdetén.