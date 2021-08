Az USR-PLUS is nekiesett Cîțunak: azt állítják, vannak bizonyítékok arra, hogy drogozott is

Emanuel Ungureanu USR-PLUS-os képviselő nyilatkozott erről a Realitatea-nak, annak kapcsán, hogy kiderült: a kormányfőt 20 évvel ezelőtt ittas vezetésen érték az Egyesült Államokban.



Azt mondta, az általa képviselt alakulat "keserűen megbánta", hogy támogatta szavazataivalminiszterelnökségét. Főképp, hogy információik vannak arról, hogy Cîțu kábítószert is fogyasztott. Azt állította, felvételek is léteznek, melyek bizonyítják az állítását."Keserűen megbántuk, hogy Cîțu miniszterelnökségére adtuk a voksunkat. Orbannak (Ludovic Orban, a kormányfőt is adó PNL elnöke - a szerk. megj.) igaza volt abban, hogy meghatározó szerepünk volt ebben az ügyben. Mi meg akarjuk szabadítani tőle az országot, és keressük erre a megoldást" - jelentette ki Ungureanu.Mint írtuk, a miniszterelnököt szerdán a saját pártja tagjainak részéről is kemény kritika érte . A bírálók szerint ő az oka annak, hogy a PNL támogatottsága nagyon visszaesett az elmúlt hónapokban.