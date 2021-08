Bizalmatlansági indítványt készül benyújtani a PSD, amiért Cîțu 20 éve ittasan vezetett

Ha bűnvádi eljárás indulna ellene, lemondana a pártelnöki tisztségről - jelentette ki szerda este a Szociáldemokrata Pártot (PSD) vezető Marcel Ciolacu. Az ellenzéki alakulat elnöke ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a Cîţu-kabinet ellen.



Ciolacu rámutatott, nincs tudomása arról, hogy bűnvádi eljárást készülnének indítani ellene, de ha ez esetleg megtörténne, lemondana a pártvezetésről, akkor is, ha alaptalan lenne az ellene felhozott vád. "Ha velem igazságtalanság történik, nem jelenti azt, hogy el kell süllyesztenem a pártot is, amely elnökéül választott" - fogalmazott Ciolacu a B1 TV műsorában.Ciolacu szerintminiszterelnöknek "sem lenne keresnivalója" ebben a tisztségben, tekintettel arra, hogy 28 éves korában elítélték az Amerikai Egyesült Államokban. A PSD elnöke hangsúlyozta, dokumentumok igazolják, hogy a kormányfő nem kihágást, hanem bűncselekményt követett el 20 évvel ezelőtt, ezért távoznia kell a kormány éléről."Minden bizonnyal be fogunk nyújtani majd egy bizalmatlansági indítványt, kollégáimmal a hónap végén döntünk a pontos stratégiáról" - tette hozzá az ellenzéki párt vezetője.