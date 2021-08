„Elsőként nyitnak és utolsóként zárnak majd az iskolák” - a határt 6 ezreléknél húzták meg

Ezt nyilatkozták annak a mai ülésnek a résztvevői, akik kormányszinten tárgyaltak a tanévkezdésről, illetve a gyerekek oltási programjáról. A gyűlést Florin Cîțu miniszterelnök hívta össze, és részt vett többek között rajta Sorin Câmpeanu tanügyminiszter és Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter.



Amint elmondták: úgy döntöttek, hogy jelenléti rendszerben (azaz zöld forgatókönyv szerint) kezdi a tanévet minden iskola. És mindaddig zöldek lesznek, amíg az adott településen meg nem haladja a covid-fertőzöttek aránya a 6 ezreléket. Karantén esetén pedig leáll az oktatás teljesen.A 6 ezrelék és a karantén közötti sávban - amint a tanügyminiszter elmondta - "eltérően történnek majd a dolgok a beoltottak és a be nem oltottak számára". Bár a tárcavezető nem beszélt világosan, valószínű, hogy arra készülnek, hogy a 6 ezrelékes küszöb fölött a hibrid rendszerű (sárga) oktatást kötelezik majd. Azaz az oltottak bejárnak majd az iskolába, a nem oltottak pedig online követik az órákat.A maszk viselése kötelező lesz az iskolában, a nyílt terekben azonban nem kell majd hordani. Épp ezért javasolják, hogy a sporttevékenységeket szervezzék a szabad ég alatt. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szerint még nincs erről határozat, de tárgyalják, hogy a települések fertőzöttségi rátájának függvényében esetleg megengedjék, hogy beltérben is maszk nélkül sportoljanak a diákok."Az volt a határozott kérésem, hogy jelenléti rendszerben kezdődjön az oktatás, és tartsunk is ki emellett, ameddig csak lehet. Azt is akarom, hogy a tanévnyitók a megszokott módon legyenek megtartva, illetve közel olyan módon, ahogy régen. Ez egy fontos nap a diákok életében" - mondta Florin Cîțu.