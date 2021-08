Gheorghiță: októbertől indulhat a harmadik oltás beadása

A védőoltások beadása újabb lendületet vesz október elején, akkor kezdődhet az állampolgárok harmadik oltással való immunizálása (azaz a második emlékeztető oltás beadása) – mondta Valeriu Gheorghiță, az országos oltási kampány koordinátora, aki a Digi24-nek adott interjút pénteken.



"Ha az Európai Gyógyszerügynökség szeptember elején engedélyezi a harmadik dózist, akkor a mi becsléseink szerint legkésőbb október elején Romániában is megkezdhetjük az újabb emlékeztető oltások beadását" - mondta.Hozzátette, hogy a lakosság továbbra is az országos platformon keresztül regisztrálhat, de közvetlenül az oltóközpontokba érve is megkaphatják a védőoltásokat.

A harmadik dózis beadásának egyetlen feltétele, hogy a legutolsó adag között legalább 6 hónap kell elteljen

, mivel a beoltottak, vagy a fertőzésen áteső személyek elegendő antitesttel rendelkeznek még.A harmadik oltás beadását – ahogy a legelső adagok esetében történt – az egészségügyi személyzet és a veszélyeztetett kategóriába tartozó személyeknél kezdik.Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a legfontosabb az lenne, ha mindenki beoltaná magát, mert sokan vannak, akik még egyáltalán nem immunizáltak a koronavírus ellen.„Azok a személyek, akik az oltóközpontokba mennek, de még egyáltalán nem adattak be védőoltást korábban, elsőbbséget élveznek " – hangsúlyozta Gheorghiță.A katonaorvos ugyanakkor arról is beszélt, hogy aki eddig az AstraZeneca oltással immunizált,

azok számára minden bizonnyal mRNS-technológián alapuló védőoltást adnak harmadik oltásként,

ilyen típus a Pfizer vagy a Moderna készítménye.