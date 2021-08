Kedden vigyázni: jönnek a viharok!

Légköri instabilitásra és nagy mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország nagy részére.



Az előrejelzések szerint kedd hajnali 3 órától szerda 10 óráig a fokozott légköri instabilitás miatt záporokra, felhőszakadásra, viharos szélre, helyenként jégesőre is számítani lehet előbb nyugaton és északnyugaton, majd a központi, az északkeleti, a délnyugati országrészben és a hegyekben is. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 20-40 litert négyzetméterenként.Északon, délen és keleten szerdán és csütörtökön is hasonlóan alakul az időjárás.