Egy Kolozs megyei község az első, amely a negyedik hullám alatt karanténba kerül

A negyedik hullám most kezd beindulni, de már meg is van az első olyan település az országban, amelyet karanténba vonnak a hatóságok, ráadásul egy Kolozs megyei községről, Meregyóról van szó, amelynek körülbelül 1500 lakója van.



Ez az első település, ahol a fertőzöttség ráta elérte a három ezreléket, ezért a Kolozs megyei vészhelyzeti bizottság hétfői ülésén úgy döntött, hogy egy sor korlátozást vezetnek be. Ennek fényében csomó olyat is, ami egészen biztosan nem áll Megyeróra, például tilosak a koncertek, fesztiválok, mozivetítés, a drive-in vetítések vagy egyéb szabadtéri tömegrendezvény, ahogyan tilosak a sportesemények is. Ugyanakkor a községben amíg lennebb nem megy a fertőzöttségi ráta, tilosak az esküvők és keresztelők, az éttermek bel- és kültéri működtetése sem lehetséges.Címoldali kép: Țetcu Mircea Rareș via Wikimedia Commons