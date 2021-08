Megtudtuk, miért méri a Temesvári Nyugati Egyetem, hogy kikkel nem szeretnének együtt tanulni a diákok

A múlt héten a közösségi médiában terjedt egy képernyőmentés a Temesvári Nyugati Tudományegyetem egy diákoknak szánt kérdőívének egyik kérdéséről, amelyről sokan úgy vélekedtek, diszkriminációt hirdet.



Képernyőmentés az online kérdőívről.

A kérdés a következőképpen hangzik: „A következő listán különböző csoportokba tartozó személyek vannak felsorakoztatva. Kérjük jelöld be azokat a személyi kategóriákat, akiket nem szeretnél diáktársadként.”A válaszlehetőségek a következők voltak: „magyarok, romák/cigányok, moldovaiak Moldova Köztársaságból, szerbek, melegek/leszbikusok, transzneműek, dohányzók, alkoholisták, más rasszba tartozó személyek, verbálisan és/vagy fizikailag erőszakos személyek, idősek, drogfogyasztók, fogyatékossággal élő személyek, politikailag elkötelezett személyek, nincsenek kívánalmaim ezen a téren.”Az egyetem egy volt hallgatója megemlítve, hogy nemrég az „egzotikus moldvaiakat” emlegetett egy helyi cég a reklámjában, (erről itt írtunk ), a kérdéssor képernyőmentése kapcsán arról írt, hogy a Temesvári Nyugati Tudományegyetem a diákokat ezzel a kérdőívvel kereste meg, „felmérni a tanulási folyamatokkal, a szolgáltatásokkal és az egyetem infrastruktúrájukkal kapcsolatos elégedettségét –, a következtetéseket vonjátok le ti magatok!” – írja. Majd még hozzáteszi: „Szégyellem, hogy ennek az egyetemnek voltam a diákja.”Szerkesztőségünk a közösségi oldalakon felmerült aggályokkal megkereste az Egyetemet, kértük, magyarázzák meg a kérdéssort.A Temesvári Nyugati Tudományegyetem válaszában első sorban rögzítette, hogy az érintett kérdőívet az egyetem munkatársai állították össze szociológiai szempontokat érvényesítve. A vonatkozó kérdés a Bogardus skála egyik változata, amely a társadalmi távolságokat hívatott felmérni.„Azon a kérdésen keresztül igyekszünk beazonosítani az egyetem hallgatósága körében bizonyos diszkriminatív tendenciákat és megtartásformákat, éppen azért, hogy szembenézzünk ezzel a problémával, amennyiben létezik” – írta az egyetem, megemlítve, hogy ehhez speciális programjaik vannak, amelyeken keresztül a nem-diszkriminatív elveket tudják népszerűsíteni.A kérdéssorról még elmondták, hogy egy „klasszikus kérdéstípusról” van szó, amelyet világszinten, széles körben használnak a szociológiai kutatások, hogy a felsorolt (vagy más) csoportokkal szembeni kirekesztő megtartásokat, annak mértékét, felmérjék, és megfelelő ellenlépéseket tegyenek a diszkrimináció jelenségével szemben.„A kérdőív az egyetem hallgatóságának a tanulási folyamattal való elégedettségét és nagyon sok más kapcsolódó vonatkozást mér fel. De emellett a kérdőív egy sor társadalmi-demográfiai adatot is gyűjt, hogy feltérképezhessük a diákok és a véleményeik közötti összefüggéseket is. Minden válasz 100 százalékosan anonim, nem gyűjtünk személyes adatokat, amelyekből a személyek beazonosíthatóak lennének” – biztosított válaszában az Egyetem.