Lett ingyen szélessávú wifi Csíkszereda központjában

A WIFI4EU program jóvoltából egyetlen kattintással ingyenesen elérhetővé vált Csíkszereda központjában a szélessávú internet- írja a városháza egy közleményben. A csatlakozás nem igényel regisztrációt, és lehetővé teszi, hogy a hálózatok közti váltások helyett ugyanazon forrásból használhassák az internetet az arra járók. Csíkszereda ezzel újabb lépést tett az okos törekvések terén.



A WIFi4EU-t az Európai Bizottság hirdette meg, és Csíkszereda is egyike volt azon településeknek, amely elnyerte a 15 ezer euró értékű, csakis erre fordítható utalványt. A kivitelezés megtorpant, de így is sikerült határidőre üzembe állítani a tíz hotspotot. A nagy teljesítményű szórók lefedettséget biztosítanak a Szabadság téren, a Promenádon, a Majláth Gusztáv Károly téren és a Petőfi Sándor utca sétáló szakaszán.Egyszeri és egyszerű bejelentkezéssel csatlakozni lehet a hálózathoz, bárminemű adatunk megosztása nélkül. (közlemény)Címoldali kép: g_u via flickr commons