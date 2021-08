Arafat: nem lesznek országos és utazási korlátozások a negyedik hullám során

A negyedik hullám csúcsa szeptember végére várható Romániában az Országos Közegészségügyi Intézet számításai szerint, a legrosszabb forgatókönyv pedig, amivel a hatóságok számolnak, hogy ekkor 4000 koronavírusos beteg lesz kórházakba internálva - mondta el Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter keddi sajtótájékoztatóján.



A sajtótájékoztatón részt vett Raed Arafat államtitkár is, aki elmondta, kizárt, hogy a negyedik hullám alatt országos lezárások legyenek, az viszont benne van a forgatókönyvben, hogy fertőzöttségi rátától függően bizonyos településeken karantént fognak elrendelni.Az egészségügyi miniszter most is kiemelte, hogy a negyedik hullám súlyossága azon fog múlni, hányan oltatjuk be magunkat. Arról is beszámolt, hogy felkészültek az intenzív terápiára érkező betegek kezelésére, az orvosi személyzetet szükség szerint fogják áthelyezni az orvosokat, ugyanakkor 110 olyan intenzív terápiás ágyat különítettek el, ahol gyerekeket fognak kezelni."Tavaly ebben az időszakban körülbelül ezer eset volt naponta, akkor csak a kórházak felkészítésével tudtunk védekezni. Idén már be is oltathatjuk magunkat" - mondta a miniszter.Arafat kifejtette, hogy a következő időszakban ismét be fogják üzemelni a mobil kezelőközpontokat, beleértve a moduláris kórházakat is, ha szükség lesz rájuk. Arafat azt is kiemelte: nem lesznek a utazási korlátozások. Azt visoznt kilátásba helyezte, hogy zárt terekbe az oltatlanok majd csak teszttel mehetnek be. "Nem diszkriminálni akarunk, hanem védeni" - mondta, hozzátéve, a negyedik hullámot domináló delta-variáns elkapásához elég ha két-három percig vagy egy fertőzött személy közelében.