Ezek a legfontosabb tudnivalók az iskolanyitással kapcsolatban

Tilos lesz a textilmaszkok használata, minden oktatásban részt vevő diák kizárólag orvosi maszkot használhat - jelentette be Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter kedden, ahol bemutatta a két forgatókönyvet, amivel a tárca az oktatás során számolni fog: azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi ráta eléri a 6 ezreléket, vagy minden diák online oktatásra vált át, vagy csupán azok fognak, akik nincsenek beoltva.



A legfontosabb változások, amelyek a diákokra szeptembertől várnak:- minden diák jelenléti oktatásban részesül mindaddig, míg a fertőzöttségi ráta el nem éri a hat ezreléket az adott településen.- ha ez megtörténik, egyelőre nem világos, mi történik majd: vagy az oltottak mehetnek továbbra is, vagy senki.- a maszkokat kötelezően viselni kell az iskolákban, a textilmaszkok nem jók, orvosi kell.- sportolni kültéren lehet, ha a meteorológiai feltételek ezt nem engedik meg, akkor lehet beltéren is maszk nélkül, ha az adott településen nem nagyobb a fertőzöttségi ráta, mint két ezrelék.A sajtótájékoztatón részt vettoktatásügyi miniszter is, aki elmondta, engedélyezik az évnyitók megtartását, de mindenki maszkban kell legyen. Azt is elmondta, minden iskolában lesz egy kijelölt személy, akinek feladata a szülőkkel való kommunikáció lesz, fel fogják kérni, hogy a 12 évnél idősebb gyerekek szülei hajlandóak-e beleegyezni, hogy gyerekük beoltsák. Azt is elmondta, hogy amennyiben egy osztályban felüti a fejét a betegség, akkor fognak tesztelni, ha abba mindenki beleegyezik, ha ezt valaki megtagadja, akkor az egész osztály automatikusan online oktatásban fog részt venni.