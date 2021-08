Teodorovici beperelte a miniszterelnököt, mert az folyton arra utal, hogy ő orosz kém lenne

Eugen Teodorevici PSD-s szenátor, volt pénzügyminiszter bejelentette, hogy beperelte Florin Cîțu miniszterelnököt, amiért az azt állította róla, hogy orosz kém, aki hivatali idejében Románia érdekei ellen cselekedett.



"Figyelembe véve, hogy Florin Cîțu 2019 óta többször kijelentette, hogy orosz kém vagyok és Románia érdekei ellen dolgoztam akkor, amikor közhivatalokat láttam el, és figyelembe azt is, hogy a miniszterelnök szenátori pénzügyminiszteri és kormányfői tisztségből is megengedte magának ezeket a kijelentéseket, úgy döntöttem, hogy jogi útra terelem az ügyet" - mondja Teodorovici.A szenátor a keresetet augusztus 24-én nyújtotta be a Bukaresti Törvényszéken. Azt mondja, Cîțu a vádjait sosem tudta alátámasztani, és kéri, hogy az elnök a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén vitassa meg ezt az ügyet.Cîțu legutóbb július végén utalt legutóbb kémként Teodorovici-ra, amikor a nemzeti liberálisok tulceai kongresszusán megköszönte a PNL-seknek, hogy "megszabadították az országot egy orosz kémtől", de nem említette a volt minisztert név szerint. Viszont elég egyértelmű volt, kire utalt, hiszen 2016-2020 között Tulcea megye egyik szenátora Teodorovici volt.