G4Media: ismét feszült a viszony a koalícióban a SIIJ felszámolása és a költségvetés-kiigazítás miatt

Ismét feszült a helyzet a kormánykoalícióban, miután a PNL és az RMDSZ politikai zsarolással vádolja az USR PLUS-t. Dan Barna a G4Media információi szerint azt közölte a koalíciós partnerek felé, hogy "nem fog sokáig működni az a variáns, hogy ti mindenfélét átvisztek a kormányon, mi pedig pingvinként tapsolunk hozzá".



Barna azt kérte, hogy az USR PLUS projektjeit beszéljék mihamarabb át. Ezek között van a SIIJ felszámolása, az Anghel Saligny-programhoz való kiegészítések, a fizetések minimálbér alatti szintjére kivetett adók eltörlése és egy több éves infrastrukturális beruházási projekt, amellyel autópályákat és vasutakat újítanának fel.Az RMDSZ állítólag politikai zsarolással vádolta meg az USR-t, amiért az a SIIJ felszámolásához kötötte volna a politikai támogatását. Az RMDSZ azt mondta: "nem működik a pénz vs. igazságügy logikája", azaz nem lehet így tárgyalni.Az Anghel Saligny-programot, amely tulajdonképpen olyan, mint az első két PNDL program - azaz a polgármesteri hivatalok kérhetnének le pénzt belőle pl. utak és hidak felújítására, egyéb infrastrukturális fejlesztésekre -, levették a szerdai programülés napirendjéről.szerdán jelentette be, hogy a koalícióban egyezségre jutottak az Anghel Saligny program kapcsán, de ezt a G4Medianak USR-s források cáfolták.